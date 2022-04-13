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МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности - РИА Новости, 13.04.2022
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МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности
МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности - РИА Новости, 13.04.2022
МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призывают мировое... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:52
2022-04-13T19:08
в мире
россия
украина
оон
мвф
всемирная торговая организация (вто)
всемирная продовольственная программа оон
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призывают мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, говорится в совместном заявлении руководителей этих структур."Мир сотрясают усугубляющиеся кризисы. Последствия войны на Украине усугубляют пандемию COVID-19, которая идет уже третий год, в то время как изменения климата, растущая нестабильность и конфликты в мире причиняют постоянный ущерб людям по всему миру", - следует из заявления.Согласно документу, резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей"."В этой связи мы призываем мировое сообщество срочно поддержать уязвимые страны посредством принятия скоординированных мер, начиная с высвобождения экстренных запасов продовольствия, финансовой поддержки, наращивания производства сельскохозяйственной продукции и открытой торговли", - говорится в заявлении.По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе - по экспорту фосфорных и калийных удобрений. На прошлой неделе ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничения предусматривают среди прочего запрет импорта удобрений из РФ. Нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия, которые уже ограничены в связи с перебоями поставок зерна с Украины и из России.
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в мире, россия, украина, оон, мвф, всемирная торговая организация (вто), всемирная продовольственная программа оон, всемирный банк, экономика
18:52 13.04.2022 (обновлено: 19:08 13.04.2022)
 
МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности

МВФ, ВТО, ВБ и ВПП ООН призвали принять меры по обеспечению продовольственной безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призывают мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, говорится в совместном заявлении руководителей этих структур.
"Мир сотрясают усугубляющиеся кризисы. Последствия войны на Украине усугубляют пандемию COVID-19, которая идет уже третий год, в то время как изменения климата, растущая нестабильность и конфликты в мире причиняют постоянный ущерб людям по всему миру", - следует из заявления.
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ООН: кризис на Украине может привести к падению аграрного производства
Согласно документу, резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".
"В этой связи мы призываем мировое сообщество срочно поддержать уязвимые страны посредством принятия скоординированных мер, начиная с высвобождения экстренных запасов продовольствия, финансовой поддержки, наращивания производства сельскохозяйственной продукции и открытой торговли", - говорится в заявлении.
По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе - по экспорту фосфорных и калийных удобрений. На прошлой неделе ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничения предусматривают среди прочего запрет импорта удобрений из РФ. Нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия, которые уже ограничены в связи с перебоями поставок зерна с Украины и из России.
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