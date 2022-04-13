https://ria.ru/20220413/prodovolstvie-1783393532.html

МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности

МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности - РИА Новости, 13.04.2022

МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призывают мировое... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:52

2022-04-13T18:52

2022-04-13T19:08

в мире

россия

украина

оон

мвф

всемирная торговая организация (вто)

всемирная продовольственная программа оон

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призывают мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, говорится в совместном заявлении руководителей этих структур."Мир сотрясают усугубляющиеся кризисы. Последствия войны на Украине усугубляют пандемию COVID-19, которая идет уже третий год, в то время как изменения климата, растущая нестабильность и конфликты в мире причиняют постоянный ущерб людям по всему миру", - следует из заявления.Согласно документу, резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей"."В этой связи мы призываем мировое сообщество срочно поддержать уязвимые страны посредством принятия скоординированных мер, начиная с высвобождения экстренных запасов продовольствия, финансовой поддержки, наращивания производства сельскохозяйственной продукции и открытой торговли", - говорится в заявлении.По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе - по экспорту фосфорных и калийных удобрений. На прошлой неделе ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничения предусматривают среди прочего запрет импорта удобрений из РФ. Нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия, которые уже ограничены в связи с перебоями поставок зерна с Украины и из России.

https://ria.ru/20220408/fao-1782575086.html

https://ria.ru/20220413/bayden-1783228040.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, оон, мвф, всемирная торговая организация (вто), всемирная продовольственная программа оон, всемирный банк, экономика