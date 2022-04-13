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Жителя Крыма задержали за призывы убивать депутатов Госдумы

Жителя Крыма задержали за призывы убивать депутатов Госдумы - РИА Новости, 13.04.2022

Жителя Крыма задержали за призывы убивать депутатов Госдумы

В Крыму задержали мужчину за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:38

2022-04-13T12:38

2022-04-13T13:24

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

бахчисарай (крым)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Крыму задержали мужчину за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Установлено, что 41-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, на своей персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил материалы, призывающие к убийству депутатов Государственной думы", - говорится в сообщении.Спецоперация по задержанию проходила в Бахчисарае. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета). Максимальная санкция данной статьи - 7 лет лишения свободы.

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россия

бахчисарай (крым)

республика крым

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Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за призывы к убийству депутатов Госдумы ФСБ: крымчанин задержан за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, возбуждено уголовное дело 2022-04-13T12:38 true PT0M45S

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Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, бахчисарай (крым), республика крым