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Жителя Крыма задержали за призывы убивать депутатов Госдумы
Жителя Крыма задержали за призывы убивать депутатов Госдумы - РИА Новости, 13.04.2022
Жителя Крыма задержали за призывы убивать депутатов Госдумы
В Крыму задержали мужчину за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:38
2022-04-13T12:38
2022-04-13T13:24
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
бахчисарай (крым)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. В Крыму задержали мужчину за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Установлено, что 41-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, на своей персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил материалы, призывающие к убийству депутатов Государственной думы", - говорится в сообщении.Спецоперация по задержанию проходила в Бахчисарае. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета). Максимальная санкция данной статьи - 7 лет лишения свободы.
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россия
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Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за призывы к убийству депутатов Госдумы
ФСБ: крымчанин задержан за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, возбуждено уголовное дело
2022-04-13T12:38
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, бахчисарай (крым), республика крым
12:38 13.04.2022 (обновлено: 13:24 13.04.2022)
Жителя Крыма задержали за призывы убивать депутатов Госдумы
ФСБ задержала в Крыму местного жителя за призывы убивать депутатов Госдумы