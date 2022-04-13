https://ria.ru/20220413/priostanovka-1783359441.html

ЕКА приостановило сотрудничество с Россией по лунным миссиям

ЕКА приостановило сотрудничество с Россией по лунным миссиям - РИА Новости, 13.04.2022

ЕКА приостановило сотрудничество с Россией по лунным миссиям

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине приостанавливает сотрудничество с РФ по лунным миссиям. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:40

2022-04-13T16:40

2022-04-13T17:05

наука

космос - риа наука

россия

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владимир путин

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донбасс

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что на фоне российской спецоперации на Украине приостанавливает сотрудничество с РФ по лунным миссиям."ЕКА приостанавливает совместную деятельность с России по миссиям "Луна-25, -26, -27", - говорится в заявлении агентства.Согласно заявлению, гендиректор ЕКА распорядился провести пересмотр всех операций при сотрудничестве РФ и Украины с целью определить "возможные последствия нового геополитического контекста для программ и деятельности ЕКА и создать более устойчивую и надежную космическую инфраструктуру для Европы".Ранее правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/luna-1783058038.html

https://ria.ru/20220413/luna-1783360001.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, европейское космическое агентство, владимир путин, украина, роскосмос, донбасс