Посольство в США раскритиковало слова Прайса о химоружии
Посольство в США заявило, что слова Прайса о химоружии не подкреплены доказательствами
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.
"Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента Н. Прайса в ходе брифинга 12 апреля о возможности применения нашей страной химического оружия в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.