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Посольство в США раскритиковало слова Прайса о химоружии - РИА Новости, 13.04.2022
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Посольство в США раскритиковало слова Прайса о химоружии
Посольство в США раскритиковало слова Прайса о химоружии - РИА Новости, 13.04.2022
Посольство в США раскритиковало слова Прайса о химоружии
Посольство РФ в США заявило, что слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:16
2022-04-13T06:16
в мире
россия
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сша
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, сша
06:16 13.04.2022
 
Посольство в США раскритиковало слова Прайса о химоружии

Посольство в США заявило, что слова Прайса о химоружии не подкреплены доказательствами

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посольство РФ в США заявило, что слова пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.
"Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента Н. Прайса в ходе брифинга 12 апреля о возможности применения нашей страной химического оружия в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Н. Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Контейнер с радиоактивными материалами - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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В МИД допустили, что на Украину завезут ядерный материал из третьих стран
 
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