https://ria.ru/20220413/porty-1783411583.html

Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов

Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов - РИА Новости, 13.04.2022

Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов

Кабмин РФ распорядился закрыть два расположенных в Чукотском автономном округе морских порта - Беринговский и Провидения - для захода иностранных судов,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T20:50

2022-04-13T20:50

2022-04-13T20:54

чукотка

россия

евросоюз

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился закрыть два расположенных в Чукотском автономном округе морских порта - Беринговский и Провидения - для захода иностранных судов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Закрыть… для захода иностранных судов морские порты Беринговский (Чукотский автономный округ) и Провидения (Чукотский автономный округ)", - говорится в распоряжении.Кроме того, правительство распорядилось закрыть расположенные на Чукотке порты Беринговский, Провидения и Эгвекинот для оказания услуг.В начале апреля Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России, который включает в том числе запрет на доступ с августа текущего года в порты ЕС судов под российским флагом.

https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782687300.html

чукотка

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чукотка, россия, евросоюз, правительство рф, экономика