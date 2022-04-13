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Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов - РИА Новости, 13.04.2022
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Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов
Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов - РИА Новости, 13.04.2022
Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов
Кабмин РФ распорядился закрыть два расположенных в Чукотском автономном округе морских порта - Беринговский и Провидения - для захода иностранных судов,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:50
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чукотка
россия
евросоюз
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился закрыть два расположенных в Чукотском автономном округе морских порта - Беринговский и Провидения - для захода иностранных судов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Закрыть… для захода иностранных судов морские порты Беринговский (Чукотский автономный округ) и Провидения (Чукотский автономный округ)", - говорится в распоряжении.Кроме того, правительство распорядилось закрыть расположенные на Чукотке порты Беринговский, Провидения и Эгвекинот для оказания услуг.В начале апреля Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России, который включает в том числе запрет на доступ с августа текущего года в порты ЕС судов под российским флагом.
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чукотка, россия, евросоюз, правительство рф, экономика
20:50 13.04.2022 (обновлено: 20:54 13.04.2022)
 
Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов

Правительство распорядилось закрыть два порта на Чукотке для захода иностранных судов

© РИА Новости / Александр Гущин / Перейти в фотобанкПорт на Чукотке
Порт на Чукотке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Гущин
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Порт на Чукотке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился закрыть два расположенных в Чукотском автономном округе морских порта - Беринговский и Провидения - для захода иностранных судов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Закрыть… для захода иностранных судов морские порты Беринговский (Чукотский автономный округ) и Провидения (Чукотский автономный округ)", - говорится в распоряжении.
Кроме того, правительство распорядилось закрыть расположенные на Чукотке порты Беринговский, Провидения и Эгвекинот для оказания услуг.
В начале апреля Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России, который включает в том числе запрет на доступ с августа текущего года в порты ЕС судов под российским флагом.
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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ЧукоткаРоссияЕвросоюзПравительство РФЭкономика
 
 
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