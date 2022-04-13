https://ria.ru/20220413/pomosch-1783397765.html

Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине

Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине

Франция предоставит дополнительную военную помощь Киеву после новых запросов, поступивших от украинских властей, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:20

2022-04-13T19:20

2022-04-13T19:27

франция

в мире

флоранс парли

украина

оружие

минобороны франции

алексей резников

министерство обороны украины

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция предоставит дополнительную военную помощь Киеву после новых запросов, поступивших от украинских властей, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли."Обменялась мнениями с моим украинским коллегой Алексеем Резниковым...Следом за новыми запросами со стороны украинцев, я сообщила моему коллеге о том, что Франция поставит дополнительную военную помощь в дополнение к уже предоставленной военной технике на 100 млн евро", - написала Парли в своем Twitter.Ранее официальный представитель кабмина Габриэль Атталь сообщил, что Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь Украине.

https://ria.ru/20220413/frantsiya-1783377231.html

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Владимир Лаврентьев

франция, в мире, флоранс парли, украина, оружие, минобороны франции, алексей резников, министерство обороны украины