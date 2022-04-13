https://ria.ru/20220413/pomosch-1783397765.html
Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине
Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине
Франция предоставит дополнительную военную помощь Киеву после новых запросов, поступивших от украинских властей, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:20
2022-04-13T19:20
2022-04-13T19:27
франция
в мире
флоранс парли
украина
оружие
минобороны франции
алексей резников
министерство обороны украины
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Франция предоставит дополнительную военную помощь Киеву после новых запросов, поступивших от украинских властей, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли."Обменялась мнениями с моим украинским коллегой Алексеем Резниковым...Следом за новыми запросами со стороны украинцев, я сообщила моему коллеге о том, что Франция поставит дополнительную военную помощь в дополнение к уже предоставленной военной технике на 100 млн евро", - написала Парли в своем Twitter.Ранее официальный представитель кабмина Габриэль Атталь сообщил, что Франция уже потратила 100 млн евро на военную помощь Украине.
https://ria.ru/20220413/frantsiya-1783377231.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, флоранс парли, украина, оружие, минобороны франции, алексей резников, министерство обороны украины
19:20 13.04.2022 (обновлено: 19:27 13.04.2022)
Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине
Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине после новых запросов Киева