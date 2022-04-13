https://ria.ru/20220413/pomosch-1783338195.html

Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине

Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине

Совет ЕС в среду согласовал выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине, общий размер военной помощи Евросоюза Киеву, таким образом,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:32

2022-04-13T15:32

2022-04-13T15:46

в мире

евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС в среду согласовал выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине, общий размер военной помощи Евросоюза Киеву, таким образом, составит 1,5 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении совета ЕС."Это позволит ЕС и далее поддерживать возможности и устойчивость украинских вооруженных сил для защиты своей территориальной целостности, а также гражданского населения", - указывается в документе.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что в Евросоюзе считают важным "усиливать военную помощь Украине", поскольку на Западе уверены, что "Россия готовится к наступлению на восток Украины".Сообщается, что средства пойдут на финансирование "оборудования и поставок для армии Украины, включая средства индивидуальной защиты, медсредства для оказания первой помощи, топливо, военное оборудование летальной силы для оборонительных целей".Ранее ЕС дважды (28 февраля и 23 марта) объявлял о выделении на военную помощь Украине по 500 миллионов евро.

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, украина