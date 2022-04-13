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Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине
Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине
Совет ЕС в среду согласовал выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине, общий размер военной помощи Евросоюза Киеву, таким образом,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:32
2022-04-13T15:46
в мире
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС в среду согласовал выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине, общий размер военной помощи Евросоюза Киеву, таким образом, составит 1,5 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении совета ЕС."Это позволит ЕС и далее поддерживать возможности и устойчивость украинских вооруженных сил для защиты своей территориальной целостности, а также гражданского населения", - указывается в документе.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что в Евросоюзе считают важным "усиливать военную помощь Украине", поскольку на Западе уверены, что "Россия готовится к наступлению на восток Украины".Сообщается, что средства пойдут на финансирование "оборудования и поставок для армии Украины, включая средства индивидуальной защиты, медсредства для оказания первой помощи, топливо, военное оборудование летальной силы для оборонительных целей".Ранее ЕС дважды (28 февраля и 23 марта) объявлял о выделении на военную помощь Украине по 500 миллионов евро.
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в мире, евросоюз, украина
15:32 13.04.2022 (обновлено: 15:46 13.04.2022)
 
Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на помощь Украине

Совет ЕС согласовал дополнительные 500 миллионов евро на военную помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС в среду согласовал выделение дополнительно 500 миллионов евро на военную помощь Украине, общий размер военной помощи Евросоюза Киеву, таким образом, составит 1,5 миллиарда евро, говорится в распространенном заявлении совета ЕС.
"Это позволит ЕС и далее поддерживать возможности и устойчивость украинских вооруженных сил для защиты своей территориальной целостности, а также гражданского населения", - указывается в документе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что в Евросоюзе считают важным "усиливать военную помощь Украине", поскольку на Западе уверены, что "Россия готовится к наступлению на восток Украины".
Сообщается, что средства пойдут на финансирование "оборудования и поставок для армии Украины, включая средства индивидуальной защиты, медсредства для оказания первой помощи, топливо, военное оборудование летальной силы для оборонительных целей".
Ранее ЕС дважды (28 февраля и 23 марта) объявлял о выделении на военную помощь Украине по 500 миллионов евро.
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