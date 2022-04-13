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Девяносто тысяч беженцев с Украины получили в России финансовую помощь
Девяносто тысяч беженцев с Украины получили в России финансовую помощь - РИА Новости, 13.04.2022
Девяносто тысяч беженцев с Украины получили в России финансовую помощь
Девяносто тысяч беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, получили единовременную финансовую помощь в 10 тысяч рублей - это более 88% от поданных... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:33
2022-04-13T11:33
2022-04-13T11:35
общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Девяносто тысяч беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, получили единовременную финансовую помощь в 10 тысяч рублей - это более 88% от поданных заявлений, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что с начала эскалации военного конфликта границу России пересекли 771,4 тысячи беженцев, среди которых 147,4 тысячи детей."Осуществлены выплаты по 90 тысячам заявлениям на общую сумму 900 миллионов рублей – 88,2% от общего количества поданных заявлений", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего на территории РФ от беженцев принято 101,93 тысячи заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, в том числе 4,65 тысячи за минувшие сутки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/bezhentsy-1782933579.html
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782841695.html
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия, украина, донбасс
11:33 13.04.2022 (обновлено: 11:35 13.04.2022)
Девяносто тысяч беженцев с Украины получили в России финансовую помощь
Каждый девятый беженец получил в России финансовую помощь размером десять тысяч рублей
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Девяносто тысяч беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, получили единовременную финансовую помощь в 10 тысяч рублей - это более 88% от поданных заявлений, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что с начала эскалации военного конфликта границу России
пересекли 771,4 тысячи беженцев, среди которых 147,4 тысячи детей.
"Осуществлены выплаты по 90 тысячам заявлениям на общую сумму 900 миллионов рублей – 88,2% от общего количества поданных заявлений", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего на территории РФ от беженцев принято 101,93 тысячи заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, в том числе 4,65 тысячи за минувшие сутки.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.