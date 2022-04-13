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СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине
СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине
США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:03
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в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника."Администрация президента Байдена, как ожидается, в среду объявит о других 750 миллионах долларов на военную помощь Украине", - говорится в сообщении на сайте агентства.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
сша
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в мире, сша, украина
00:03 13.04.2022
 
СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине

Reuters: США объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкАмериканский одноразовый ручной противотанковый гранатомет
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
"Администрация президента Байдена, как ожидается, в среду объявит о других 750 миллионах долларов на военную помощь Украине", - говорится в сообщении на сайте агентства.
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