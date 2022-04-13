https://ria.ru/20220413/pomosch-1783227814.html
СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине
СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022
СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине
США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:03
2022-04-13T00:03
2022-04-13T00:03
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украина
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника."Администрация президента Байдена, как ожидается, в среду объявит о других 750 миллионах долларов на военную помощь Украине", - говорится в сообщении на сайте агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине
Reuters: США объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов