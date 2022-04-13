https://ria.ru/20220413/pomosch-1783227814.html

СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине

СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: США объявят в среду о дополнительной военной помощи Украине

США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T00:03

2022-04-13T00:03

2022-04-13T00:03

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украина

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника."Администрация президента Байдена, как ожидается, в среду объявит о других 750 миллионах долларов на военную помощь Украине", - говорится в сообщении на сайте агентства.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина