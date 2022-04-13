Польский историк призвал Варшаву перестать быть "европейским простофилей" в отношениях с Москвой

10:47 13.04.2022 (обновлено: 16:14 13.04.2022)
Польский историк призвал Варшаву "повзрослеть" в отношениях с Москвой
Польский историк Крупа посоветовал Варшаве "повзрослеть" в отношениях с Москвой
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отношение Польши к России, особенно на фоне ситуации на Украине, похоже на "воинственный угар", лишенный всякого смысла, пишет Михал Крупа в статье для журнала The American Conservative.
По словам автора, подбадривание со стороны Соединенных Штатов создает у политиков в Варшаве иллюзию, будто они обрели некий возвышенный статус на международной арене. В частности, премьер Польши Матеуш Моравецкий дошел в русофобской риторике до того, что назвал оправданным коллективное наказание всего российского народа. Глава государства Анджей Дуда, в свою очередь, вообще де-факто исполняет обязанности вице-президента Украины, постоянно требуя поставок оружия.
12 апреля, 12:50Премьер Польши призвал наложить на Россию новые санкции
Но больше всех в этой ситуации выделился пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина: комментируя реакцию Владимира Зеленского по поводу возможной отправки миротворцев НАТО, он назвал Варшаву "слугой украинского народа и его требований", напомнил Крупа.
Историк отметил, что многие польские политики, в том числе консервативно настроенные, выстроились в очередь, чтобы оправдать Киев, "защищающий" западные, европейские и "демократические" ценности. Многие из подобных идей противоречат их взглядам, что свидетельствует о лицемерии и стремлении к бездумной русофобии, пишет автор статьи.
Крупа привел в пример слова польского дипломата Романа Дмовского, который в 1920-х утверждал, что Варшаве, по сути, нужно повзрослеть в отношениях с Москвой и таким образом обрести значимость и достоинство.
11 апреля, 14:04В миреПремьер Польши: пусть нам будет больно ради Украины
"Если коротко, Дмовский пытался донести до нас мысль о том, что либо Польша отказывается от своего антироссийского упрямства, которое давно стало анахронизмом, и предпринимает серьезные дипломатические усилия в отношениях с Россией, либо остается "европейским простофилей", который не способен отстоять свои жизненно важные интересы, не совпадающие с украинскими, и будет и дальше демонстрировать нехватку расчетливости, интуиции и элементарной логики", — написал эксперт.
Однако Польша провалила этот экзамен на "политическую значимость и достоинство", считает Крупа. Тем не менее он призвал искать вдохновение не только в словах государственных деятелей прошлого, но и в недавних высказываниях президента Дуды: в 2019 году, выступая на саммите НАТО, тот заявил, что хотя не по всем вопросам у Варшавы с Москвой найден компромисс, нужно пытаться улучшать отношения. "Были же времена!" — подытожил историк.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести против Москвы новые санкции из-за слухов о "применении химического оружия" в Мариуполе. Между тем российское Минобороны неоднократно предупреждало о планах Киева совершать подобные провокации, сами же украинские войска и нацбаты регулярно подрывают емкости с химвеществами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>