https://ria.ru/20220413/polsha-1783263519.html

Польский историк призвал Варшаву перестать быть "европейским простофилей" в отношениях с Москвой

Польский историк призвал Варшаву "повзрослеть" в отношениях с Москвой - РИА Новости, 13.04.2022

Польский историк призвал Варшаву перестать быть "европейским простофилей" в отношениях с Москвой

Отношение Польши к России, особенно на фоне ситуации на Украине, похоже на "воинственный угар", лишенный всякого смысла, пишет Михал Крупа в статье для журнала... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:47

2022-04-13T10:47

2022-04-13T16:14

владимир зеленский

анджей дуда

матеуш моравецкий

россия

варшава

киев

мид польши

нато

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отношение Польши к России, особенно на фоне ситуации на Украине, похоже на "воинственный угар", лишенный всякого смысла, пишет Михал Крупа в статье для журнала The American Conservative.По словам автора, подбадривание со стороны Соединенных Штатов создает у политиков в Варшаве иллюзию, будто они обрели некий возвышенный статус на международной арене. В частности, премьер Польши Матеуш Моравецкий дошел в русофобской риторике до того, что назвал оправданным коллективное наказание всего российского народа. Глава государства Анджей Дуда, в свою очередь, вообще де-факто исполняет обязанности вице-президента Украины, постоянно требуя поставок оружия.Но больше всех в этой ситуации выделился пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина: комментируя реакцию Владимира Зеленского по поводу возможной отправки миротворцев НАТО, он назвал Варшаву "слугой украинского народа и его требований", напомнил Крупа.Историк отметил, что многие польские политики, в том числе консервативно настроенные, выстроились в очередь, чтобы оправдать Киев, "защищающий" западные, европейские и "демократические" ценности. Многие из подобных идей противоречат их взглядам, что свидетельствует о лицемерии и стремлении к бездумной русофобии, пишет автор статьи.Крупа привел в пример слова польского дипломата Романа Дмовского, который в 1920-х утверждал, что Варшаве, по сути, нужно повзрослеть в отношениях с Москвой и таким образом обрести значимость и достоинство."Если коротко, Дмовский пытался донести до нас мысль о том, что либо Польша отказывается от своего антироссийского упрямства, которое давно стало анахронизмом, и предпринимает серьезные дипломатические усилия в отношениях с Россией, либо остается "европейским простофилей", который не способен отстоять свои жизненно важные интересы, не совпадающие с украинскими, и будет и дальше демонстрировать нехватку расчетливости, интуиции и элементарной логики", — написал эксперт.Однако Польша провалила этот экзамен на "политическую значимость и достоинство", считает Крупа. Тем не менее он призвал искать вдохновение не только в словах государственных деятелей прошлого, но и в недавних высказываниях президента Дуды: в 2019 году, выступая на саммите НАТО, тот заявил, что хотя не по всем вопросам у Варшавы с Москвой найден компромисс, нужно пытаться улучшать отношения. "Были же времена!" — подытожил историк.Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести против Москвы новые санкции из-за слухов о "применении химического оружия" в Мариуполе. Между тем российское Минобороны неоднократно предупреждало о планах Киева совершать подобные провокации, сами же украинские войска и нацбаты регулярно подрывают емкости с химвеществами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783083773.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/polsha-1782906730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/politika-1782692544.html

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Станислав Ванд

владимир зеленский, анджей дуда, матеуш моравецкий, россия, варшава, киев, мид польши, нато, украина