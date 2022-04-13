https://ria.ru/20220413/pogoda-1783243055.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 13.04.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная, с прояснениями погода и до плюс 7 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:15
2022-04-13T08:15
2022-04-13T08:16
погода
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Облачная, с прояснениями погода и до плюс 7 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена влиянием атмосферного фронта, погода будет облачная, с прояснениями, местами возможен кратковременный небольшой дождь, вероятность которого крайне низкая. Максимальная температура в столице плюс 5-7 градусов, по области - от плюс 3 до плюс 8", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, центр "фобос", москва
08:15 13.04.2022 (обновлено: 08:16 13.04.2022)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Синенков: москвичей ожидают облачная погода и до плюс семи градусов
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Облачная, с прояснениями погода и до плюс 7 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Александр Синенков.
"Сегодня погода будет обусловлена влиянием атмосферного фронта, погода будет облачная, с прояснениями, местами возможен кратковременный небольшой дождь, вероятность которого крайне низкая. Максимальная температура в столице плюс 5-7 градусов, по области - от плюс 3 до плюс 8", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.