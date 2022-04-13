https://ria.ru/20220413/pogoda-1783243055.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 13.04.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная, с прояснениями погода и до плюс 7 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:15

2022-04-13T08:15

2022-04-13T08:16

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Облачная, с прояснениями погода и до плюс 7 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена влиянием атмосферного фронта, погода будет облачная, с прояснениями, местами возможен кратковременный небольшой дождь, вероятность которого крайне низкая. Максимальная температура в столице плюс 5-7 градусов, по области - от плюс 3 до плюс 8", - рассказал Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, центр "фобос", москва