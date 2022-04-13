13:51 13.04.2022 (обновлено: 16:58 13.04.2022)
Трех участвовавших в спецоперации росгвардейцев наградили Орденами Мужества
Трех сотрудников Росгвардии наградили Орденами Мужества за подвиги во время спецоперации
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Трех сотрудников Росгвардии, участвовавших в специальной военной операции на Украине, наградили Орденами Мужества, сообщила пресс-служба ведомства.
Награжденные находятся на лечении в госпитале. Там их навестили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и замдиректора Росгвардии Игорь Ильяш.
"Указом президента РФ за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, росгвардейцы награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами и медалью "За отвагу". Ордена Мужества удостоены сотрудники и военнослужащий ведомства прапорщик полиции А. Тарчоков, старшина И. Шумков и старший сержант полиции С. Спиваков", - сообщили в ведомстве.
В Росгвардии рассказали, что воинская колонна с подразделением Тарчокова в Запорожской области попала под массированный обстрел националистов. Тарчоков занял выгодную позицию и смог подавить огневые точки противника. Даже получив ранение, он удерживал националистов.
Спиваков в тяжелом бою отражал нападение украинских националистов, был ранен. Шумков вступил в бой с превосходящими силами противника и долго вел упорную оборону занятых позиций, был тяжело ранен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.