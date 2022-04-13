https://ria.ru/20220413/podmoskove-1783294310.html
Болатаева: в Подмосковье уже есть 300 "профессиональных приемных семей"
Болатаева: в Подмосковье уже есть 300 "профессиональных приемных семей" - РИА Новости, 13.04.2022
Болатаева: в Подмосковье уже есть 300 "профессиональных приемных семей"
В Московской области на данный момент находятся уже 300 "профессиональных приемных семей", сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:12
2022-04-13T13:12
2022-04-13T13:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
приемные семьи
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области на данный момент находятся уже 300 "профессиональных приемных семей", сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева."У нас сейчас уже 300 таких ("профессиональных приемных семей" - ред.) семей", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье"Министр отметила, что юридического названия "профессиональные приемные семьи" нет, однако в Подмосковье именно так называют подготовленных будущих опекунов.Также в регионе существует практика видеознакомства потенциальных опекунов с детьми. А для подростков формат работы организован "только через гостевой режим", чтобы не усложнять период адаптации, добавила Болатаева.Всего на содержание ребенка в приемной семье затрачивается 600 тысяч рублей в год, раньше траты специализированного учреждения на одного ребенка составляли миллион рублей, подчеркнула министр.
https://ria.ru/20220413/podmoskove-1783292411.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), приемные семьи
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Московской области на данный момент находятся уже 300 "профессиональных приемных семей", сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
"У нас сейчас уже 300 таких ("профессиональных приемных семей" - ред.) семей", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье"
Министр отметила, что юридического названия "профессиональные приемные семьи" нет, однако в Подмосковье именно так называют подготовленных будущих опекунов.
Также в регионе существует практика видеознакомства потенциальных опекунов с детьми. А для подростков формат работы организован "только через гостевой режим", чтобы не усложнять период адаптации, добавила Болатаева.
Всего на содержание ребенка в приемной семье
затрачивается 600 тысяч рублей в год, раньше траты специализированного учреждения на одного ребенка составляли миллион рублей, подчеркнула министр.