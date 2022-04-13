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Кива поблагодарил Россию и ДНР за гуманное обращение с пленными - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/plennye-1783341640.html
Кива поблагодарил Россию и ДНР за гуманное обращение с пленными
Кива поблагодарил Россию и ДНР за гуманное обращение с пленными - РИА Новости, 13.04.2022
Кива поблагодарил Россию и ДНР за гуманное обращение с пленными
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива поблагодарил Россию и Донецкую народную республику за гуманное отношение к пленным украинским военным. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:40
2022-04-13T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
илья кива
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива поблагодарил Россию и Донецкую народную республику за гуманное отношение к пленным украинским военным.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений Народной милиции ДНР в Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен."Хочу искренне выразить слова благодарности российским военнослужащим, войскам ДНР и их командованию и отдельно Рамзану Кадырову за их гуманное и человеческое обращение с солдатами ВСУ - моими соотечественниками, которые сегодня тысячами сдаются и попадают в плен", - написал Кива в Telegram-канале.В марте в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/plennye-1783330367.html
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илья кива, россия, донецкая народная республика, украина
15:40 13.04.2022
 
Кива поблагодарил Россию и ДНР за гуманное обращение с пленными

Украинский политик Кива поблагодарил Россию и ДНР за гуманное обращение с пленными

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива поблагодарил Россию и Донецкую народную республику за гуманное отношение к пленным украинским военным.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений Народной милиции ДНР в Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен.
"Хочу искренне выразить слова благодарности российским военнослужащим, войскам ДНР и их командованию и отдельно Рамзану Кадырову за их гуманное и человеческое обращение с солдатами ВСУ - моими соотечественниками, которые сегодня тысячами сдаются и попадают в плен", - написал Кива в Telegram-канале.
В марте в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Главврач горбольницы Новоазовска рассказывает о принятых на лечение военнопленных
Вчера, 15:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным
Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 10:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИлья КиваРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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