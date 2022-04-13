Рейтинг@Mail.ru
Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/plennye-1783330367.html
Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным
Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным - РИА Новости, 13.04.2022
Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным
В центральную районную больницу Новоазовска в Донецкой народной республике накануне поступило большое количество раненых пленных украинских солдат, им всем... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:01
2022-04-13T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783329814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e9a8926cc9f4f994be2cd7d26b094c6.jpg
НОВОАЗОВСК (ДНР), 13 апр - РИА Новости. В центральную районную больницу Новоазовска в Донецкой народной республике накануне поступило большое количество раненых пленных украинских солдат, им всем оказывается своевременная помощь, сообщил в среду главврач больницы Александр Марунченко."В ходе всего периода обострения военного конфликта на нашей территории периодически к нам поступают раненые военнопленные ВСУ. Однако вчера в силу определенных событий это поступление стало носить более массовый характер", - рассказал Марунченко журналистам.По его словам, украинские военные поступают "с различными ранениями, с различной тяжестью и давностью"."Есть люди, которые прооперированы неделю назад, есть свежие ранения. Естественно, мы оказываем им медицинскую помощь", - заверил главврач.В Минобороны РФ ранее подтвердили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. По данным ведомства, 151 раненому украинскому военнослужащему на месте была оказана первичная медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/plen-1783249419.html
https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779564182.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главврач горбольницы Новоазовска рассказывает о принятых на лечение военнопленных
Главврач горбольницы Новоазовска рассказывает о принятых на лечение военнопленных.
2022-04-13T15:01
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783329814_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c012ba493b3ac1b4e12e0eaf949d47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины
15:01 13.04.2022 (обновлено: 15:44 13.04.2022)
 
Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным

Главврач больницы в Новоазовске рассказал, как оказывают медпомощь украинским пленным

Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК (ДНР), 13 апр - РИА Новости. В центральную районную больницу Новоазовска в Донецкой народной республике накануне поступило большое количество раненых пленных украинских солдат, им всем оказывается своевременная помощь, сообщил в среду главврач больницы Александр Марунченко.
"В ходе всего периода обострения военного конфликта на нашей территории периодически к нам поступают раненые военнопленные ВСУ. Однако вчера в силу определенных событий это поступление стало носить более массовый характер", - рассказал Марунченко журналистам.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 09:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР
По его словам, украинские военные поступают "с различными ранениями, с различной тяжестью и давностью".
"Есть люди, которые прооперированы неделю назад, есть свежие ранения. Естественно, мы оказываем им медицинскую помощь", - заверил главврач.
В Минобороны РФ ранее подтвердили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. По данным ведомства, 151 раненому украинскому военнослужащему на месте была оказана первичная медицинская помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Главврач больницы в Новоазовске рассказал с какими ранениями поступают беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 09:06
Раненые дети из Мариуполя поступают в больницу Новоазовска, заявил главврач
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала