https://ria.ru/20220413/plennye-1783330367.html

Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным

Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным - РИА Новости, 13.04.2022

Главврач больницы в Новоазовске рассказал о медпомощи украинским пленным

В центральную районную больницу Новоазовска в Донецкой народной республике накануне поступило большое количество раненых пленных украинских солдат, им всем... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:01

2022-04-13T15:01

2022-04-13T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

мариуполь

вооруженные силы украины

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 13 апр - РИА Новости. В центральную районную больницу Новоазовска в Донецкой народной республике накануне поступило большое количество раненых пленных украинских солдат, им всем оказывается своевременная помощь, сообщил в среду главврач больницы Александр Марунченко."В ходе всего периода обострения военного конфликта на нашей территории периодически к нам поступают раненые военнопленные ВСУ. Однако вчера в силу определенных событий это поступление стало носить более массовый характер", - рассказал Марунченко журналистам.По его словам, украинские военные поступают "с различными ранениями, с различной тяжестью и давностью"."Есть люди, которые прооперированы неделю назад, есть свежие ранения. Естественно, мы оказываем им медицинскую помощь", - заверил главврач.В Минобороны РФ ранее подтвердили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. По данным ведомства, 151 раненому украинскому военнослужащему на месте была оказана первичная медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/plen-1783249419.html

https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779564182.html

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Главврач горбольницы Новоазовска рассказывает о принятых на лечение военнопленных Главврач горбольницы Новоазовска рассказывает о принятых на лечение военнопленных. 2022-04-13T15:01 true PT0M54S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины