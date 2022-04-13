https://ria.ru/20220413/plennye-1783292738.html

Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе

Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе - РИА Новости, 13.04.2022

Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в контексте Мариуполя обратил внимание, что с военнопленными "всегда следует обращаться гуманно", РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:46

2022-04-13T12:46

2022-04-13T12:56

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в контексте Мариуполя обратил внимание, что с военнопленными "всегда следует обращаться гуманно", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В Минобороны РФ ранее подтвердили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР в Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен."Председатель Следственного комитета обратил внимание на необходимость соблюдения международных актов, устанавливающих, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно", - сказала Петренко.Параллельно СК РФ продолжает расследование уголовных дел о зверском обращении и убийствах российских военнопленных на Украине. "Следственный комитет России проведет необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе. Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям на Донбассе и Украине", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

россия

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь, александр бастрыкин