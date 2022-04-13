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Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/plennye-1783292738.html
Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе
Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе - РИА Новости, 13.04.2022
Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в контексте Мариуполя обратил внимание, что с военнопленными "всегда следует обращаться гуманно", РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:46
2022-04-13T12:56
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в контексте Мариуполя обратил внимание, что с военнопленными "всегда следует обращаться гуманно", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В Минобороны РФ ранее подтвердили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР в Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен."Председатель Следственного комитета обратил внимание на необходимость соблюдения международных актов, устанавливающих, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно", - сказала Петренко.Параллельно СК РФ продолжает расследование уголовных дел о зверском обращении и убийствах российских военнопленных на Украине. "Следственный комитет России проведет необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе. Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям на Донбассе и Украине", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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украина
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следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь, александр бастрыкин
12:46 13.04.2022 (обновлено: 12:56 13.04.2022)
 
Бастрыкин призвал к гуманному обращению с взятыми в плен в Мариуполе

СК проведет следственные действия с военными, взятыми в плен в Мариуполе

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в контексте Мариуполя обратил внимание, что с военнопленными "всегда следует обращаться гуманно", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В Минобороны РФ ранее подтвердили, что в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР в Мариуполе более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен.
"Председатель Следственного комитета обратил внимание на необходимость соблюдения международных актов, устанавливающих, что с военнопленными всегда следует обращаться гуманно", - сказала Петренко.
Параллельно СК РФ продолжает расследование уголовных дел о зверском обращении и убийствах российских военнопленных на Украине. "Следственный комитет России проведет необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе. Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям на Донбассе и Украине", - добавила Петренко.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольАлександр Бастрыкин
 
 
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