https://ria.ru/20220413/plen-1783262697.html

Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт

Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт - РИА Новости, 13.04.2022

Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт

Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:44

2022-04-13T10:44

2022-04-13T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

мариуполь

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и для других оказавшихся в котлах украинских военных, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты."Это показывает, что окруженные украинские военнослужащие, осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления и стремясь сохранить свои жизни, начали массово сдаваться в плен", - сказал Коротченко.Эксперт рассчитывает на то, что пример тысячи сдавшихся морпехов подействует и на остальных украинских военных, оказавшихся сегодня в кольце и не имеющих возможности дальше сопротивляться.

https://ria.ru/20220413/plen-1783249419.html

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, мариуполь