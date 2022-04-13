https://ria.ru/20220413/plen-1783262697.html
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт - РИА Новости, 13.04.2022
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт
Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:44
2022-04-13T10:44
2022-04-13T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
мариуполь
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и для других оказавшихся в котлах украинских военных, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты."Это показывает, что окруженные украинские военнослужащие, осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления и стремясь сохранить свои жизни, начали массово сдаваться в плен", - сказал Коротченко.Эксперт рассчитывает на то, что пример тысячи сдавшихся морпехов подействует и на остальных украинских военных, оказавшихся сегодня в кольце и не имеющих возможности дальше сопротивляться.
https://ria.ru/20220413/plen-1783249419.html
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, игорь конашенков, мариуполь
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что моральный дух украинских военных подорван
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и для других оказавшихся в котлах украинских военных, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
заявил, что в Мариуполе
сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
"Это показывает, что окруженные украинские военнослужащие, осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления и стремясь сохранить свои жизни, начали массово сдаваться в плен", - сказал Коротченко.
"Это, наверное, правильный и единственно верный подход в сложившейся ситуации, потому что моральный дух подорван, дальнейшее сопротивление не имеет практического смысла, поэтому сдача в плен - единственно верное решение для этой категории украинских военнослужащих", - добавил он.
Эксперт рассчитывает на то, что пример тысячи сдавшихся морпехов подействует и на остальных украинских военных, оказавшихся сегодня в кольце и не имеющих возможности дальше сопротивляться.