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Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/plen-1783262697.html
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт - РИА Новости, 13.04.2022
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт
Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:44
2022-04-13T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
мариуполь
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и для других оказавшихся в котлах украинских военных, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты."Это показывает, что окруженные украинские военнослужащие, осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления и стремясь сохранить свои жизни, начали массово сдаваться в плен", - сказал Коротченко.Эксперт рассчитывает на то, что пример тысячи сдавшихся морпехов подействует и на остальных украинских военных, оказавшихся сегодня в кольце и не имеющих возможности дальше сопротивляться.
https://ria.ru/20220413/plen-1783249419.html
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в мире, игорь конашенков, мариуполь
10:44 13.04.2022
 
Моральный дух украинских военных подорван, заявил эксперт

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что моральный дух украинских военных подорван

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Активная сдача в плен украинских морпехов показывает, что дальнейшее их сопротивление не имеет смысла, а моральный дух подорван, это может послужить примером и для других оказавшихся в котлах украинских военных, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 09:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Это показывает, что окруженные украинские военнослужащие, осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления и стремясь сохранить свои жизни, начали массово сдаваться в плен", - сказал Коротченко.
"Это, наверное, правильный и единственно верный подход в сложившейся ситуации, потому что моральный дух подорван, дальнейшее сопротивление не имеет практического смысла, поэтому сдача в плен - единственно верное решение для этой категории украинских военнослужащих", - добавил он.
Эксперт рассчитывает на то, что пример тысячи сдавшихся морпехов подействует и на остальных украинских военных, оказавшихся сегодня в кольце и не имеющих возможности дальше сопротивляться.
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