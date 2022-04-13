https://ria.ru/20220413/plen-1783258697.html

Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах

Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах - РИА Новости, 13.04.2022

Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах

В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:18

2022-04-13T10:18

2022-04-13T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783252365_216:0:3072:1606_1920x0_80_0_0_b24a86cafbeecda659f3c4d6702b2dd4.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", — сказал представитель ведомства на брифинге.По его словам, среди сдавшихся — 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих.Конашенков добавил, что 151 раненому на месте оказали первичную медицинскую помощь, после чего направили в горбольницу Мариуполя.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов объявил, что город вооружен, и донецкие силовики начали активные боевые действия. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены на предприятии "Азовсталь", где, по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи человек. Одиннадцатого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска республики взяли под контроль порт.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Кадры СК РФ СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева. 2022-04-13T10:18 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, мариуполь