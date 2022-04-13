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Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/plen-1783258697.html
Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах
Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах - РИА Новости, 13.04.2022
Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах
В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:18
2022-04-13T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", — сказал представитель ведомства на брифинге.По его словам, среди сдавшихся — 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих.Конашенков добавил, что 151 раненому на месте оказали первичную медицинскую помощь, после чего направили в горбольницу Мариуполя.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов объявил, что город вооружен, и донецкие силовики начали активные боевые действия. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены на предприятии "Азовсталь", где, по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи человек. Одиннадцатого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска республики взяли под контроль порт.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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Допрос сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Кадры СК РФ
СК показал видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Следственный комитет России показал видео допроса сдавшегося в плен замкомандира 36-й отдельной бригады морской пехоты Ростислава Ломтева.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
10:18 13.04.2022 (обновлено: 10:58 13.04.2022)
 
Минобороны подтвердило данные о сдавшихся в плен украинских морпехах

Минобороны РФ: в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов, среди них 162 офицера

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", — сказал представитель ведомства на брифинге.
По его словам, среди сдавшихся — 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих.
Конашенков добавил, что 151 раненому на месте оказали первичную медицинскую помощь, после чего направили в горбольницу Мариуполя.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов объявил, что город вооружен, и донецкие силовики начали активные боевые действия. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
Основные силы националистов сосредоточены на предприятии "Азовсталь", где, по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи человек. Одиннадцатого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска республики взяли под контроль порт.

Спецоперация на Украине

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сгоревший корабль - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
08:00
"Берут в плен даже иностранцев": что происходит в порту Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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