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Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/plen-1783249419.html
Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР
Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР - РИА Новости, 13.04.2022
Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР
Более тысячи украинских военных сложили оружие в Мариуполе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:25
2022-04-13T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более тысячи украинских военных сложили оружие в Мариуполе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."В Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, эти военные — морпехи ВСУ.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка районов города. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены на предприятии "Азовсталь", где, по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи боевиков. Одиннадцатого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска республики взяли под контроль порт.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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в мире
09:25 13.04.2022 (обновлено: 09:52 13.04.2022)
 
Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР

ДНР: 1009 украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более тысячи украинских военных сложили оружие в Мариуполе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сгоревший корабль - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
08:00
"Берут в плен даже иностранцев": что происходит в порту Мариуполя
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, эти военные — морпехи ВСУ.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка районов города. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены на предприятии "Азовсталь", где, по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи боевиков. Одиннадцатого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска республики взяли под контроль порт.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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