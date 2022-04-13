09:25 13.04.2022 (обновлено: 09:52 13.04.2022)
Более тысячи украинских военных сдались в плен силам ДНР
ДНР: 1009 украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам республики
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более тысячи украинских военных сложили оружие в Мариуполе, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, эти военные — морпехи ВСУ.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка районов города. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены на предприятии "Азовсталь", где, по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи боевиков. Одиннадцатого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска республики взяли под контроль порт.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.