https://ria.ru/20220413/pistolet-1783231548.html

Полиция США ищет 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка

Полиция США ищет 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка - РИА Новости, 13.04.2022

Полиция США ищет 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка

Полиция США разыскивает 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в нью-йоркском метро – он арендовал в Филадельфии фургон, который, предположительно, связан с... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T02:12

2022-04-13T02:12

2022-04-13T03:55

в мире

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Полиция США разыскивает 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в нью-йоркском метро – он арендовал в Филадельфии фургон, который, предположительно, связан с инцидентом, заявил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали более 20 человек. После инцидента полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы автомобиль компании U-Haul с номерами Аризоны, который может быть связан с инцидентом. В нем никого не оказалось.Как пояснил детектив, Джеймс является лицом, "представляющим оперативный интерес". "Мы пытаемся найти его, чтобы определить его причастность к стрельбе в метро, если таковая имеется", - указал он.По его словам, стрелявший в вагоне был в оранжево-зеленом жилете строителя, серой толстовке, с зеленой строительной каской на голове и в медицинской маске. Машину, возможно, связанную с инцидентом, удалось найти благодаря найденному в вагоне ключу, оставленному преступником.

https://ria.ru/20220413/furgon-1783229681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша