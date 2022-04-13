https://ria.ru/20220413/peregovory-1783377405.html
Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате
Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате - РИА Новости, 13.04.2022
Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате
Российская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:37
2022-04-13T17:37
2022-04-13T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, украинская делегация "направляет усилия не на достижения договоренностей, а на затягивание переговоров".
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:37 13.04.2022 (обновлено: 17:43 13.04.2022)
Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате
Захарова: Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате