https://ria.ru/20220413/peregovory-1783377405.html

Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате

Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате - РИА Новости, 13.04.2022

Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате

Российская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:37

2022-04-13T17:37

2022-04-13T17:43

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, украинская делегация "направляет усилия не на достижения договоренностей, а на затягивание переговоров".

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)