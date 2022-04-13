https://ria.ru/20220413/pentagon-1783425107.html
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:41
2022-04-13T22:41
2022-04-13T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны сша
javelin (птрк)
ми-17
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.Из наличия Пентагона украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним.Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.
https://ria.ru/20220413/tanki-1783422299.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, javelin (птрк), ми-17
22:41 13.04.2022 (обновлено: 22:44 13.04.2022)
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
Пентагон: США передадут Украине 200 бронетранспортеров, 11 вертолетов и 18 гаубиц