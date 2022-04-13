https://ria.ru/20220413/pentagon-1783425107.html

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:41

2022-04-13T22:41

2022-04-13T22:44

обострение ситуации в днр и лнр

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javelin (птрк)

ми-17

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.Из наличия Пентагона украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним.Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.

https://ria.ru/20220413/tanki-1783422299.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, javelin (птрк), ми-17