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Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев - РИА Новости, 13.04.2022
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Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев
Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев - РИА Новости, 13.04.2022
Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев
Минтруд объяснил, кто из вынужденно покинувших территорию Украины и республик Донбасса имеет право на пенсию в России. Об этом говорится в документе на сайте... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:44
2022-04-13T18:03
донецкая народная республика
луганская народная республика
пенсионный фонд рф
снг
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минтруд объяснил, кто из вынужденно покинувших территорию Украины и республик Донбасса имеет право на пенсию в России. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.К ним относятся:При определении права на страховую пенсию россиян, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, учитывается стаж, приобретенный ими на территории Украинской ССР, Украины, ДНР и ЛНР по 20 февраля 2022 года, а для конвертации пенсионных прав — до 1 января 2002 года, независимо от факта уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет ПФР.При этом на россиян, приехавших с Украины (но не из республик Донбасса), распространяются положения Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Одно из основных условий в таком случае — подтверждение постоянного проживания в России. Кроме того, людям со статусом беженца или вынужденного переселенца могут назначить пенсию в соответствии в российским законодательством.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/pensiya-1782864906.html
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россия
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донецкая народная республика, луганская народная республика, пенсионный фонд рф, снг, россия
17:44 13.04.2022 (обновлено: 18:03 13.04.2022)
 
Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев

Минтруд: иностранцы, получившие статус беженца, имеют право на пенсию в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минтруд объяснил, кто из вынужденно покинувших территорию Украины и республик Донбасса имеет право на пенсию в России. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.
К ним относятся:
  • граждане России;
  • иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России;
  • лица, имеющие статус беженца.
При определении права на страховую пенсию россиян, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, учитывается стаж, приобретенный ими на территории Украинской ССР, Украины, ДНР и ЛНР по 20 февраля 2022 года, а для конвертации пенсионных прав — до 1 января 2002 года, независимо от факта уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет ПФР.
При этом на россиян, приехавших с Украины (но не из республик Донбасса), распространяются положения Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Одно из основных условий в таком случае — подтверждение постоянного проживания в России.
Кроме того, людям со статусом беженца или вынужденного переселенца могут назначить пенсию в соответствии в российским законодательством.
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:11В России
Пенсионный фонд сообщил об изменении срока первой выплаты пенсии
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПенсионный фонд РФСНГРоссия
 
 
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