17:44 13.04.2022 (обновлено: 18:03 13.04.2022)
Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев
Минтруд: иностранцы, получившие статус беженца, имеют право на пенсию в России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минтруд объяснил, кто из вынужденно покинувших территорию Украины и республик Донбасса имеет право на пенсию в России. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.
К ним относятся:
- —граждане России;
- —иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России;
- —лица, имеющие статус беженца.
При определении права на страховую пенсию россиян, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, учитывается стаж, приобретенный ими на территории Украинской ССР, Украины, ДНР и ЛНР по 20 февраля 2022 года, а для конвертации пенсионных прав — до 1 января 2002 года, независимо от факта уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет ПФР.
При этом на россиян, приехавших с Украины (но не из республик Донбасса), распространяются положения Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Одно из основных условий в таком случае — подтверждение постоянного проживания в России.
Кроме того, людям со статусом беженца или вынужденного переселенца могут назначить пенсию в соответствии в российским законодательством.