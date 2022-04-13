https://ria.ru/20220413/pensiya-1783379277.html

Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев

Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев - РИА Новости, 13.04.2022

Минтруд рассказал о праве на пенсию для беженцев

Минтруд объяснил, кто из вынужденно покинувших территорию Украины и республик Донбасса имеет право на пенсию в России. Об этом говорится в документе на сайте... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:44

2022-04-13T17:44

2022-04-13T18:03

донецкая народная республика

луганская народная республика

пенсионный фонд рф

снг

россия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минтруд объяснил, кто из вынужденно покинувших территорию Украины и республик Донбасса имеет право на пенсию в России. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.К ним относятся:При определении права на страховую пенсию россиян, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, учитывается стаж, приобретенный ими на территории Украинской ССР, Украины, ДНР и ЛНР по 20 февраля 2022 года, а для конвертации пенсионных прав — до 1 января 2002 года, независимо от факта уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет ПФР.При этом на россиян, приехавших с Украины (но не из республик Донбасса), распространяются положения Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Одно из основных условий в таком случае — подтверждение постоянного проживания в России. Кроме того, людям со статусом беженца или вынужденного переселенца могут назначить пенсию в соответствии в российским законодательством.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/pensiya-1782864906.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, пенсионный фонд рф, снг, россия