12:04 13.04.2022 (обновлено: 14:01 13.04.2022)
Два человека насмерть отравились при очистке колодца в Челябинской области
Два человека погибли и трое пострадали при очистке колодца в Челябинской области
© Фото : СУСК России по Челябинской областиСельскохозяйственное предприятие в Красноармейском районе Челябинской области, где двое рабочих погибли при очистке канализационной системы
© Фото : СУСК России по Челябинской области
Сельскохозяйственное предприятие в Красноармейском районе Челябинской области, где двое рабочих погибли при очистке канализационной системы
ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Два работника погибли, еще двое пострадали при очистке канализационной системы на территории сельхозпредприятия в Красноармейском районе Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"В дневное время 13 апреля на территории сельскохозяйственного предприятия (Красноармейский район) обнаружены тела двух рабочих подрядной организации. По предварительным данным, погибшие в составе бригады выполняли работы по очистке канализационной системы. В лечебное учреждение доставлены еще двое рабочих, которым оказывается неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает СУСК. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, ЧП произошло в селе Миасское, рабочие отравились ядовитыми парами при очистке канализационного колодца.
Пресс-центр прокуратуры региона в свою очередь сообщает, что надзорным ведомством Красноармейского района организована проверка по факту гибели работников и отравления при проведении работ на Родниковском свинокомплексе. На место происшествия выехал прокурор района Иван Чеурин для координации деятельности оперативных служб, добавляется в сообщении.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства в части соблюдения правил охраны труда при выполнении подрядных работ коммерческой организацией. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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