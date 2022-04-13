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Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/otkaz-1783345469.html
Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера
Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера - РИА Новости, 13.04.2022
Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера вызывает недоумение. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:49
2022-04-13T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
киев
литва
россия
германия
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера вызывает недоумение."Я не буду это дальше комментировать. В любом случае это вызывает недоумение. Для меня очевидно, Франк Штайнмайер четко сказал, как он воспринимает ситуацию после перевыборов, он осудил российскую агрессию против Украины, призвал (президента РФ Владимира) Путина отвести его войска... Я считаю, это был ясный и важный сигнал", - заявил Шольц в интервью телерадиокомпании RBB, отвечая на вопрос, считает ли отказ Киева оскорблением.Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783343129.html
https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783321085.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, литва, россия, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, украина
15:49 13.04.2022
 
Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера

Канцлер Германии Шольц выразил недоумение из-за отказа Киева принять Штайнмайера

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера вызывает недоумение.
"Я не буду это дальше комментировать. В любом случае это вызывает недоумение. Для меня очевидно, Франк Штайнмайер четко сказал, как он воспринимает ситуацию после перевыборов, он осудил российскую агрессию против Украины, призвал (президента РФ Владимира) Путина отвести его войска... Я считаю, это был ясный и важный сигнал", - заявил Шольц в интервью телерадиокомпании RBB, отвечая на вопрос, считает ли отказ Киева оскорблением.
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с Владимиром Путиным. 25 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 15:43
Немцы призвали лишить Украину помощи из-за слов о Штайнмайере
Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 14:21
В Киеве объяснили отказ Штайнмайеру в визите
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевЛитваРоссияГерманияОлаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраина
 
 
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