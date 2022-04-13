22:48 13.04.2022 (обновлено: 23:32 13.04.2022)
Американцы назвали "высокомерную ошибку" своих властей в отношении России
Читатели американского Breitbart сочли антироссийские санкции высокомерной ошибкой властей
© AP Photo / John LocherМужчина в маске с флагом США
© AP Photo / John Locher
Мужчина в маске с флагом США. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart с тревогой восприняли публикацию о глобальном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор статьи, сильно ударил по Германии.
Некоторые пользователи посочувствовали немцам, а другие предположили, что причиной кризиса вполне может оказаться политический курс самих Соединенных Штатов.
"У нас тут в Германии вводят ограничения на покупку муки и масла для готовки. <…> Походы в ресторан тоже не особо можем себе позволить", — рассказал читатель.
"А еще у них скоро не будет газа, чтобы готовить еду", — добавил другой.
"Немцы привыкли к хорошей жизни, но она может разрушиться в скором времени. <…> Западные политики наскакивали друг на друга, чтобы поскорей ввести против России санкции, поэтому они знали, на что шли", — убежден еще один пользователь.
"Гляньте, мечта либерального мира исполнилась", — позлорадствовали в комментариях.
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"Санкции против России — одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров — это фатальная ошибка высокомерных элит", — полагает один из читателей.
Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции на Украине. Тем не менее новые меры ударили по самим западным странам: отказ от сотрудничества с Москвой привел к подорожанию бензина, росту цен на коммунальные услуги, дефициту продуктов в магазинах и другим проблемам. Как отметил президент Владимир Путин, отказ некоторых западных стран от нормального сотрудничества уже ударил по миллионам европейцев и начал отражаться и на США.
При этом Россия, по его словам, тоже сталкивается с проблемами, но рассматривает это как появление новых возможностей и вариантов.
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