09:42 13.04.2022 (обновлено: 10:06 13.04.2022)
Украина бесконтрольно раздала более 25 тысяч единиц оружия, заявили в МИД
Дипломат Сыромолотов: на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц оружия
Учения сил украинской территориальной обороны в Киеве
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На сегодняшний день всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, до начала спецоперации в стране в нелегальном обороте находилось более 5 миллионов единиц оружия, это увеличивает риски терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Девятого марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий использовать оружие всем гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства. На сегодняшний день без какого бы то ни было контроля всем желающим уже роздано более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями", - указал он.
По словам замглавы МИД РФ, "еще до начала специальной военной операции, по данным Генпрокуратуры Украины, в нелегальном обороте на черном рынке страны находилось более 5 миллионов единиц оружия".
"Такое количество вооружения и нерегулярных вооруженных формирований, безусловно, увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами", - уверен он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.