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Украина бесконтрольно раздала более 25 тысяч единиц оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783252701.html
Украина бесконтрольно раздала более 25 тысяч единиц оружия, заявили в МИД
Украина бесконтрольно раздала более 25 тысяч единиц оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
Украина бесконтрольно раздала более 25 тысяч единиц оружия, заявили в МИД
На сегодняшний день всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, до начала спецоперации в стране в нелегальном... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:42
2022-04-13T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На сегодняшний день всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, до начала спецоперации в стране в нелегальном обороте находилось более 5 миллионов единиц оружия, это увеличивает риски терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Девятого марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий использовать оружие всем гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства. На сегодняшний день без какого бы то ни было контроля всем желающим уже роздано более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями", - указал он.По словам замглавы МИД РФ, "еще до начала специальной военной операции, по данным Генпрокуратуры Украины, в нелегальном обороте на черном рынке страны находилось более 5 миллионов единиц оружия"."Такое количество вооружения и нерегулярных вооруженных формирований, безусловно, увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами", - уверен он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов
09:42 13.04.2022 (обновлено: 10:06 13.04.2022)
 
Украина бесконтрольно раздала более 25 тысяч единиц оружия, заявили в МИД

Дипломат Сыромолотов: на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц оружия

© REUTERS / Mykola TymchenkoУчения сил украинской территориальной обороны в Киеве
Учения сил украинской территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Mykola Tymchenko
Учения сил украинской территориальной обороны в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На сегодняшний день всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, до начала спецоперации в стране в нелегальном обороте находилось более 5 миллионов единиц оружия, это увеличивает риски терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Девятого марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий использовать оружие всем гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства. На сегодняшний день без какого бы то ни было контроля всем желающим уже роздано более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями", - указал он.
По словам замглавы МИД РФ, "еще до начала специальной военной операции, по данным Генпрокуратуры Украины, в нелегальном обороте на черном рынке страны находилось более 5 миллионов единиц оружия".
"Такое количество вооружения и нерегулярных вооруженных формирований, безусловно, увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами", - уверен он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег Сыромолотов
 
 
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