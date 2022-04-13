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Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay - РИА Новости, 13.04.2022
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Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay - РИА Новости, 13.04.2022
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay
Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:15
2022-04-13T14:54
экономика
россия
сбербанк россии
карта "мир"
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило корреспонденту РИА Новости. В колл-центре банка заявили, что это связано с решением технического партнера."С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис", - сказано в сообщении. В колл-центре пояснили, что это связано с "решением технического партнера".Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту "Мир" к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.В Сбербанке сообщили РИА Новости, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях по-прежнему можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и "Мир". "Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — "Плати QR", "Оплата одним взглядом", - отметили в банке.Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.В марте из-за приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России их карты стали не доступны для бесконтактной оплаты в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay.Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sber-1778675175.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/sberbank-1783302644.html
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экономика, россия, сбербанк россии, карта "мир"
14:15 13.04.2022 (обновлено: 14:54 13.04.2022)
 
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay

Бесконтактную оплату картами "Мир" с помощью SberPay ограничили с 13 апреля

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило корреспонденту РИА Новости. В колл-центре банка заявили, что это связано с решением технического партнера.
"С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис", - сказано в сообщении. В колл-центре пояснили, что это связано с "решением технического партнера".
Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту "Мир" к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.
В Сбербанке сообщили РИА Новости, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях по-прежнему можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и "Мир". "Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — "Плати QR", "Оплата одним взглядом", - отметили в банке.
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 15:19В России
Сбербанк назвал фейком сообщения о нехватке пластика для карт "Мир"
Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.
В марте из-за приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России их карты стали не доступны для бесконтактной оплаты в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay.
Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 13:20В России
Эксперт: приложение "Сбербанк Онлайн" в Apple проработает минимум год
 
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