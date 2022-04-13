https://ria.ru/20220413/oplata-1783319197.html
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay - РИА Новости, 13.04.2022
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay
Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:15
2022-04-13T14:15
2022-04-13T14:54
экономика
россия
сбербанк россии
карта "мир"
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило корреспонденту РИА Новости. В колл-центре банка заявили, что это связано с решением технического партнера."С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис", - сказано в сообщении. В колл-центре пояснили, что это связано с "решением технического партнера".Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту "Мир" к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.В Сбербанке сообщили РИА Новости, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях по-прежнему можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и "Мир". "Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — "Плати QR", "Оплата одним взглядом", - отметили в банке.Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.В марте из-за приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России их карты стали не доступны для бесконтактной оплаты в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay.Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sber-1778675175.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/sberbank-1783302644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сбербанк россии, карта "мир"
14:15 13.04.2022 (обновлено: 14:54 13.04.2022)
Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay
Бесконтактную оплату картами "Мир" с помощью SberPay ограничили с 13 апреля
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило корреспонденту РИА Новости. В колл-центре банка заявили, что это связано с решением технического партнера.
"С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис", - сказано в сообщении. В колл-центре пояснили, что это связано с "решением технического партнера".
Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту "Мир" к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.
В Сбербанке сообщили РИА Новости, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях по-прежнему можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка
Mastercard, Visa и "Мир". "Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера
доступны и другие способы бесконтактной оплаты — "Плати QR", "Оплата одним взглядом", - отметили в банке.
Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США
и Великобритании
. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.
В марте из-за приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России
их карты стали не доступны для бесконтактной оплаты в Apple
Pay, Google
Pay, Samsung
Pay и SberPay.
Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".