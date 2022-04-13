https://ria.ru/20220413/oplata-1783319197.html

Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay

Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay - РИА Новости, 13.04.2022

Россияне с 13 апреля не могут расплачиваться картами "Мир" через SberPay

Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:15

2022-04-13T14:15

2022-04-13T14:54

экономика

россия

сбербанк россии

карта "мир"

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бесконтактная оплата картами "Мир" через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля, говорится в сообщении, которое поступило корреспонденту РИА Новости. В колл-центре банка заявили, что это связано с решением технического партнера."С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис", - сказано в сообщении. В колл-центре пояснили, что это связано с "решением технического партнера".Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами - для этого необходимо привязать карту "Мир" к Mir Pay или Samsung Pay. Также в банке посоветовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.В Сбербанке сообщили РИА Новости, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях по-прежнему можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и "Мир". "Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты — "Плати QR", "Оплата одним взглядом", - отметили в банке.Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Американские блокирующие санкции вступили в силу 13 апреля.В марте из-за приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России их карты стали не доступны для бесконтактной оплаты в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay.Система платежных сервисов SberPay была запущена Сбербанком летом 2020 года, она позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка. Тогда сообщалось, что для сервиса банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах Google Pay или Apple Pay".

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sber-1778675175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/sberbank-1783302644.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сбербанк россии, карта "мир"