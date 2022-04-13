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Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии - РИА Новости, 13.04.2022
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Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии - РИА Новости, 13.04.2022
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию.
2022-04-13T09:28
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После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске, и теперь мужчина может самостоятельно стоять.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию. После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске и теперь мужчина может самостоятельно стоять.
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60
353
60
видео, видео
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию.
2022-04-13T09:28
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09:28 13.04.2022 (обновлено: 10:37 13.04.2022)
 

Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии

Читать ria.ru в
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию.
После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске, и теперь мужчина может самостоятельно стоять.
 
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