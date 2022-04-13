https://ria.ru/20220413/operatsiya-1783249554.html

Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии

Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии - РИА Новости, 13.04.2022

Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии

Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию.

2022-04-13T09:28

2022-04-13T09:28

2022-04-13T10:37

видео

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После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске, и теперь мужчина может самостоятельно стоять.

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2022

Светлана Осипова

Светлана Осипова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию. После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске и теперь мужчина может самостоятельно стоять. 2022-04-13T09:28 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Осипова

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