https://ria.ru/20220413/operatsiya-1783249554.html
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии - РИА Новости, 13.04.2022
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию.
2022-04-13T09:28
2022-04-13T09:28
2022-04-13T10:37
видео
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После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске, и теперь мужчина может самостоятельно стоять.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию. После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске и теперь мужчина может самостоятельно стоять.
2022-04-13T09:28
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PT2M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию.
2022-04-13T09:28
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PT2M27S
09:28 13.04.2022 (обновлено: 10:37 13.04.2022)
Новосибирские врачи поставили на ноги пациента из Грузии
Бакур Шенгелия 14 лет был прикован к инвалидному креслу после тяжелейшей аварии. Он попал в ДТП, когда уехал из Грузии на заработки в Турцию.
После трех месяцев комы родственники забрали мужчину обратно на родину. Местные врачи оказались бессильны поставить на ноги севшего в инвалидное кресло молодого человека. Спустя 14 лет Бакура прооперировали в Новосибирске, и теперь мужчина может самостоятельно стоять.