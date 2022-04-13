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МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога - РИА Новости, 13.04.2022
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МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога
МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога - РИА Новости, 13.04.2022
МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога
Белоруссия против попыток манипулирования ООН со стороны коллективного Запада, заинтересован в ее сохранении как площадки для диалога, а не шантажа и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:16
2022-04-13T12:16
в мире
белоруссия
оон
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия против попыток манипулирования ООН со стороны коллективного Запада, заинтересован в ее сохранении как площадки для диалога, а не шантажа и легализации фейков, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Беларусь никогда не согласится с силовыми методами продавливания Западом его интересов как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях. Мы, полагаю, как и весь мир, заинтересованы в сохранении ООН как площадки для диалога и поиска коллективных решений для имеющихся острых проблем, а не для шантажа, критики, травли, легализации фейков или информационных войн", - отметил Глаз.Он подчеркнул, что "Беларусь всегда занимала однозначную позицию против любых попыток политического манипулирования органами ООН". "Мы продолжим защищать справедливость и критически важный принцип равенства суверенных государств в ООН. Любое давление на Беларусь бессмысленно", - заявил пресс-секретарь МИД.
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в мире, белоруссия, оон
12:16 13.04.2022
 
МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога

МИД Белоруссии выступил против манипулирования ООН со стороны Запада

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия против попыток манипулирования ООН со стороны коллективного Запада, заинтересован в ее сохранении как площадки для диалога, а не шантажа и легализации фейков, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Беларусь никогда не согласится с силовыми методами продавливания Западом его интересов как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях. Мы, полагаю, как и весь мир, заинтересованы в сохранении ООН как площадки для диалога и поиска коллективных решений для имеющихся острых проблем, а не для шантажа, критики, травли, легализации фейков или информационных войн", - отметил Глаз.
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Он подчеркнул, что "Беларусь всегда занимала однозначную позицию против любых попыток политического манипулирования органами ООН". "Мы продолжим защищать справедливость и критически важный принцип равенства суверенных государств в ООН. Любое давление на Беларусь бессмысленно", - заявил пресс-секретарь МИД.
 
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