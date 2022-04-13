https://ria.ru/20220413/oon-1783284141.html
МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога
МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога - РИА Новости, 13.04.2022
МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога
Белоруссия против попыток манипулирования ООН со стороны коллективного Запада, заинтересован в ее сохранении как площадки для диалога, а не шантажа и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:16
2022-04-13T12:16
2022-04-13T12:16
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия против попыток манипулирования ООН со стороны коллективного Запада, заинтересован в ее сохранении как площадки для диалога, а не шантажа и легализации фейков, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Беларусь никогда не согласится с силовыми методами продавливания Западом его интересов как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях. Мы, полагаю, как и весь мир, заинтересованы в сохранении ООН как площадки для диалога и поиска коллективных решений для имеющихся острых проблем, а не для шантажа, критики, травли, легализации фейков или информационных войн", - отметил Глаз.Он подчеркнул, что "Беларусь всегда занимала однозначную позицию против любых попыток политического манипулирования органами ООН". "Мы продолжим защищать справедливость и критически важный принцип равенства суверенных государств в ООН. Любое давление на Беларусь бессмысленно", - заявил пресс-секретарь МИД.
https://ria.ru/20220411/oon-1782988932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, оон
МИД Белоруссии выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога
МИД Белоруссии выступил против манипулирования ООН со стороны Запада