https://ria.ru/20220413/oon-1783280804.html

Запад зачищает ООН от альтернативных точек зрения, заявили в МИД Белоруссии

Запад зачищает ООН от альтернативных точек зрения, заявили в МИД Белоруссии - РИА Новости, 13.04.2022

Запад зачищает ООН от альтернативных точек зрения, заявили в МИД Белоруссии

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что резолюция о приостановке членства России в СПЧ ООН является опасным прецедентом,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:03

2022-04-13T12:03

2022-04-13T12:17

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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что резолюция о приостановке членства России в СПЧ ООН является опасным прецедентом, подчеркнув, что Запад уже давно зачищает ООН от альтернативных точек зрения.Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Белоруссия голосовала против резолюции. Постпред республики при ООН Валентин Рыбаков заявил, что резолюция политически мотивирована, нацелена на демонизацию РФ и попытку ее изоляции в международных организациях. По его словам, такие идеи ведут к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой ООН."Для многих экспертов и специалистов-международников совершенно очевидно, что резолюция о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека – очень опасный прецедент манипулирования деятельностью органов ООН. Это решение очень четко показывает методы и подходы работы коллективного Запада в ООН. Они давно не занимаются многосторонней дипломатией, а просто продавливают свои вопросы с позиции силы и экономического запугивания", - сказал Глаз.При этом он подчеркнул, что смысл многосторонней дипломатии состоит в учете интересов многих игроков и достижении широких компромиссов.Глаз отметил, что "многие страны, в том числе Россия, уже давно предупреждали и все громче говорят о весьма серьезных последствиях такого курса". "Мы тоже в очередной раз это сделали в ГА ООН при принятии резолюции о приостановке членства России в СПЧ. Решая сиюминутные политические задачи, которые по сути являются просто попыткой группы западных стран отомстить или взять реванш в отношении России, они упорно не желают осознавать разрушительные последствия такой политики для всей существующей системы международного сотрудничества", - сказал он.Пресс-секретарь заявил, что "такое "упорство" серьезно угрожает принципу многосторонности и может привести к краху самой ООН". "Потом они снова будут горевать и задаваться классическим вопросом: "А кто это сделал?"", - продолжил он.

https://ria.ru/20220412/spch-1783017891.html

https://ria.ru/20220408/oon-1782623589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, оон, мид белоруссии, валентин рыбаков, белоруссия, украина