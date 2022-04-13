https://ria.ru/20220413/oon-1783243178.html

В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию

В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию - РИА Новости, 13.04.2022

В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что встретилась с врио главы российского представительства Управления Верховного... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:16

2022-04-13T08:16

2022-04-13T08:17

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что встретилась с врио главы российского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Каримом Атасси, который опроверг фейки, что в Россию насильно привозят людей из Украины и Донбасса."Встретилась сегодня (во вторник – ред.) в Доме прав человека с временно исполняющим обязанности главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Каримом Атасси... Он опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Также, по ее словам, Атасси недавно вернулся из Ростовской области, где посетил ряд пунктов временного размещения эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины."Оценка работы с беженцами региональных госорганов самая высокая", - добавила российский омбудсмен, отметив, что они с коллегой договорились взаимодействовать.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

https://ria.ru/20220407/feyki-1782359586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, луганская народная республика, украина, оон, ситуация в днр и лнр