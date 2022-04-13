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В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/oon-1783243178.html
В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию
В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию - РИА Новости, 13.04.2022
В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что встретилась с врио главы российского представительства Управления Верховного... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:16
2022-04-13T08:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что встретилась с врио главы российского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Каримом Атасси, который опроверг фейки, что в Россию насильно привозят людей из Украины и Донбасса."Встретилась сегодня (во вторник – ред.) в Доме прав человека с временно исполняющим обязанности главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Каримом Атасси... Он опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Также, по ее словам, Атасси недавно вернулся из Ростовской области, где посетил ряд пунктов временного размещения эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины."Оценка работы с беженцами региональных госорганов самая высокая", - добавила российский омбудсмен, отметив, что они с коллегой договорились взаимодействовать.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, оон, ситуация в днр и лнр
08:16 13.04.2022 (обновлено: 08:17 13.04.2022)
 
В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию

Омбудсмен Москалькова: ООН опровергло фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженецы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что встретилась с врио главы российского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Каримом Атасси, который опроверг фейки, что в Россию насильно привозят людей из Украины и Донбасса.
"Встретилась сегодня (во вторник – ред.) в Доме прав человека с временно исполняющим обязанности главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Каримом Атасси... Он опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Также, по ее словам, Атасси недавно вернулся из Ростовской области, где посетил ряд пунктов временного размещения эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины.
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