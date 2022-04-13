08:16 13.04.2022 (обновлено: 08:17 13.04.2022)
В ООН опровергли фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию
Омбудсмен Москалькова: ООН опровергло фейки о том, украинцев насильно депортируют в Россию
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что встретилась с врио главы российского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Каримом Атасси, который опроверг фейки, что в Россию насильно привозят людей из Украины и Донбасса.
"Встретилась сегодня (во вторник – ред.) в Доме прав человека с временно исполняющим обязанности главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Каримом Атасси... Он опроверг распространяемую киевским режимом фейковую информацию о, якобы, насильственной депортации людей на территорию России", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Также, по ее словам, Атасси недавно вернулся из Ростовской области, где посетил ряд пунктов временного размещения эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины.
"Оценка работы с беженцами региональных госорганов самая высокая", - добавила российский омбудсмен, отметив, что они с коллегой договорились взаимодействовать.