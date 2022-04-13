https://ria.ru/20220413/ocheredi-1783298245.html

Красноярские власти избавились от очередей в психоневрологические интернаты

Красноярские власти избавились от очередей в психоневрологические интернаты - РИА Новости, 13.04.2022

Красноярские власти избавились от очередей в психоневрологические интернаты

Передача помещения бывшего детского дома в Ермаковском районе Красноярского края под психоневрологический интернат решила проблему очередей в данные заведения... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:04

2022-04-13T13:04

2022-04-13T13:04

красноярский край

ермаковский район

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Передача помещения бывшего детского дома в Ермаковском районе Красноярского края под психоневрологический интернат решила проблему очередей в данные заведения на территории региона, сообщает пресс-служба главы и правительства края."В Красноярском крае больше нет очереди в психоневрологические интернаты. В рамках нацпроекта "Демография" в Ермаковском районе на базе бывшего детского дома, расформированного и ликвидированного несколько лет назад, открылось новое учреждение. Пока оно рассчитано на 120 мест, но до конца года количество проживающих планируют увеличить до 170 человек", - говорится в сообщении.Министр социальной политики региона Ирина Пастухова рассказала, что здание детдома на правах безвозмездного пользования передано социально ориентированной некоммерческой организации "Живоносный источник" для дальнейшего создания в нём в рамках государственно-частного партнерства дома-интерната для людей с психическими расстройствами."Это первый подобный опыт для нашего края, когда заботу о людях с психическими отклонениями будет оказывать негосударственная организация", - сказала Пастухова.Новый собственник сделал в здании капитальный ремонт, закупил и установил необходимое для комфортного проживания оборудование и мебель, а за счет средств краевого бюджета установлена автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Предоставление услуг по стационарному социальному обслуживанию будет осуществляться в рамках государственного контракта, заключенного по результатам конкурсных процедур. Открытие психоневрологического интерната позволило не только ликвидировать в крае имевшуюся очередь в учреждения подобного типа, но и предоставить дополнительные рабочие места для жителей Ермаковского района.По данным пресс-службы, в краевых учреждениях стационарного соцобслуживания проживают более 6 тысяч жителей. Несмотря на отсутствие очереди как в психоневрологические интернаты, так и в дома-интернаты для пожилых граждан и инвалидов, в регионе продолжается работа по переселению граждан из зданий старой постройки, которые не отвечают современным требованиям безопасности и удобства.

https://ria.ru/20220411/lpk-1782859607.html

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красноярский край

ермаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, ермаковский район, здоровье - общество