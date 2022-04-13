19:08 13.04.2022 (обновлено: 19:27 13.04.2022)
ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин
© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 186 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по пяти населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил 186 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 122-миллиметровой ствольной артиллерии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что под обстрелы попали районы пяти населённых пунктов республики. В результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры и три транспортных средства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.