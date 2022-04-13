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ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/obstrely-1783396024.html
ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин
ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин - РИА Новости, 13.04.2022
ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин
Украинские войска с начала суток выпустили 186 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по пяти населенным пунктам Донецкой... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T19:08
2022-04-13T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 186 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по пяти населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил 186 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 122-миллиметровой ствольной артиллерии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что под обстрелы попали районы пяти населённых пунктов республики. В результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры и три транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/pogibshie-1783397970.html
https://ria.ru/20220413/donbass-1783268305.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:08 13.04.2022 (обновлено: 19:27 13.04.2022)
 
ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 186 снарядов и мин

© РИА Новости / Валерий МельниковЖенщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 186 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", по пяти населенным пунктам Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил 186 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 122-миллиметровой ствольной артиллерии", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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