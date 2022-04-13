Украинские войска дважды за пять минут обстреляли из "Града" Ясиноватую
ДНР: украинские войска выпустили 14 ракет из "Града" по Ясиноватой за пять минут
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая в Донецкой области
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"... 09.05 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - сообщается Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.