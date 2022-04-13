https://ria.ru/20220413/obstrely-1783249043.html

Украинские войска дважды за пять минут обстреляли из "Града" Ясиноватую

Украинские войска дважды за пять минут обстреляли из "Града" Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские войска дважды за пять минут обстреляли из "Града" Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" за пять минут, сообщили в представительстве... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:23

2022-04-13T09:23

2022-04-13T09:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727035281_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_5336f35eb45ded72a3a075d48746b5cf.jpg

ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"... 09.05 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - сообщается Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ясиноватая, днр