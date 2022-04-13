Украинские войска обстреляли Золотое-5 крупнокалиберными снарядами
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили 12 крупнокалиберных снарядов по Золотому-5
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.00 выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.00 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра (12 снарядов)", - сообщили в представительстве республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.