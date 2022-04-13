https://ria.ru/20220413/obstrel-1783428935.html

Украинские войска обстреляли Золотое-5 крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Золотое-5 крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские войска обстреляли Золотое-5 крупнокалиберными снарядами

Украинские войска в 22.00 выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, заявили в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T23:30

2022-04-13T23:30

2022-04-13T23:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.00 выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Золотое-5 в Луганской народной республике, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.00 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением артиллерийского орудия калибром 152 миллиметра (12 снарядов)", - сообщили в представительстве республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, северодонецк, россия, украина, вооруженные силы украины