https://ria.ru/20220413/obstrel-1783425701.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области

Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области - РИА Новости, 13.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T22:47

2022-04-13T22:47

2022-04-13T22:49

россия

курская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Власти граничащего с Украиной Кореневского района Курской области заявляли об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220413/vsu-1783345755.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина