https://ria.ru/20220413/obstrel-1783425701.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области - РИА Новости, 13.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:47
2022-04-13T22:47
2022-04-13T22:49
россия
курская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Власти граничащего с Украиной Кореневского района Курской области заявляли об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220413/vsu-1783345755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина
22:47 13.04.2022 (обновлено: 22:49 13.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела пограничного пункта в Курской области