https://ria.ru/20220413/obstrel-1783409889.html
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские боевики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщил на своей странице в Telegram глава администрации города Алексей... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T20:31
2022-04-13T20:31
2022-04-13T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщил на своей странице в Telegram глава администрации города Алексей Кулемзин."Вооруженные формирования Украины применили реактивную систему залпового огня "Ураган". Одиночный снаряд попал во двор жилого дома в Ленинском районе, в котором проживает семья с грудным ребенком. Никто не пострадал", - говорится в сообщении главы города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html
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Последствия удара украинских боевиков по Донецку РСЗО "Ураган"
Последствия удара украинских боевиков по Донецку РСЗО "Ураган"
2022-04-13T20:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, ленинский район, украина, вооруженные силы украины
20:31 13.04.2022 (обновлено: 21:56 13.04.2022)
Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган"
Украинские боевики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня "Ураган"