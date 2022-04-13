https://ria.ru/20220413/obstrel-1783338294.html

Курский губернатор подтвердил сообщения об обстреле погранпункта

Курский губернатор подтвердил сообщения об обстреле погранпункта - РИА Новости, 13.04.2022

Курский губернатор подтвердил сообщения об обстреле погранпункта

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт, пострадавших нет. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:32

2022-04-13T15:32

2022-04-13T16:56

роман старовойт

россия

сумская область

украина

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт, пострадавших нет.Ранее администрация граничащего с Украиной Кореневского района заявила об обстреле из огнестрельного оружия пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка.Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел около 14 часов."Был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы, стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет", - сказал Старовойт в своем Telegram-канале.Курская область граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220329/obstrel-1780665099.html

https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html

россия

сумская область

украина

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Курский губернатор об обстреле пограничного пункта украинскими войсками Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска. Ответным огнём огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет. 2022-04-13T15:32 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роман старовойт, россия, сумская область, украина, происшествия