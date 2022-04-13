https://ria.ru/20220413/obstrel-1783338294.html
Курский губернатор подтвердил сообщения об обстреле погранпункта
Курский губернатор подтвердил сообщения об обстреле погранпункта - РИА Новости, 13.04.2022
Курский губернатор подтвердил сообщения об обстреле погранпункта
Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт, пострадавших нет. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:32
2022-04-13T15:32
2022-04-13T16:56
роман старовойт
россия
сумская область
украина
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт, пострадавших нет.Ранее администрация граничащего с Украиной Кореневского района заявила об обстреле из огнестрельного оружия пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка.Как рассказал губернатор области Роман Старовойт, инцидент произошел около 14 часов."Был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы, стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет", - сказал Старовойт в своем Telegram-канале.Курская область граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220329/obstrel-1780665099.html
https://ria.ru/20220412/transport-1783023852.html
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Курский губернатор об обстреле пограничного пункта украинскими войсками
Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска. Ответным огнём огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет.
2022-04-13T15:32
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PT0M28S
РИА Новости
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роман старовойт, россия, сумская область, украина, происшествия
15:32 13.04.2022 (обновлено: 16:56 13.04.2022)
Курский губернатор подтвердил сообщения об обстреле погранпункта
Курский губернатор Старовойт подтвердил, что в Кореневском районе обстреляли погранпункт