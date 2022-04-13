14:53 13.04.2022 (обновлено: 16:20 13.04.2022)
В Курской области обстреляли погранпункт
В деревне Гордеевка Курской области обстреляли пункт на границе с Украиной
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Власти Кореневского района Курской области, граничащего с Украиной, сообщили об обстреле пограничного пункта в Гордеевке. Об этом говорится на странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте".
"Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет", — заявила администрация.
По словам губернатора Романа Старовойта, инцидент произошел около 14:00.
"Был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет", — сказал глава региона в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Курская область граничит с Сумской областью Украины и ранее уже подвергалась обстрелам. Так, 29 марта с украинской стороны велся огонь по пропускному пункту в поселке Теткино, 6 апреля — по погранпереходу Суджа, а 9 апреля — по погранпосту в районе села Елизаветовка. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В российском Минобороны подчеркивали, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.