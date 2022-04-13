https://ria.ru/20220413/obstrel-1783328709.html

В Курской области обстреляли погранпункт

В Курской области обстреляли погранпункт - РИА Новости, 13.04.2022

В Курской области обстреляли погранпункт

Власти Кореневского района Курской области, граничащего с Украиной, сообщили об обстреле пограничного пункта в Гордеевке. Об этом говорится на странице местной... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:53

2022-04-13T14:53

2022-04-13T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

курская область

происшествия

россия

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ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Власти Кореневского района Курской области, граничащего с Украиной, сообщили об обстреле пограничного пункта в Гордеевке. Об этом говорится на странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте"."Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет", — заявила администрация.По словам губернатора Романа Старовойта, инцидент произошел около 14:00."Был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет", — сказал глава региона в видео, опубликованном в Telegram-канале.Курская область граничит с Сумской областью Украины и ранее уже подвергалась обстрелам. Так, 29 марта с украинской стороны велся огонь по пропускному пункту в поселке Теткино, 6 апреля — по погранпереходу Суджа, а 9 апреля — по погранпосту в районе села Елизаветовка. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В российском Минобороны подчеркивали, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курская область, происшествия, россия