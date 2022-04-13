https://ria.ru/20220413/obstrel-1783260090.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска открыли огонь по Донецку и населенному пункту Ясиноватая в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды и РСЗО "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:25

2022-04-13T10:25

2022-04-13T10:58

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Донецку и населенному пункту Ясиноватая в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды и РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в 10.00 и 10.12 (совпадает с мск). По Донецку украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, Ясиноватую обстреляли пятью ракетами из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/obstrel-1783182253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина