Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/obstrel-1783260090.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска открыли огонь по Донецку и населенному пункту Ясиноватая в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды и РСЗО "Град", сообщает представительство... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:25
2022-04-13T10:58
в мире
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/29/1491332991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be325cba9bfc716d5d4bd3b041f429fc.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Донецку и населенному пункту Ясиноватая в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды и РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в 10.00 и 10.12 (совпадает с мск). По Донецку украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, Ясиноватую обстреляли пятью ракетами из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/obstrel-1783182253.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149133/29/1491332991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a76c1bf0df28eb98385157fb2b7d37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, украина
10:25 13.04.2022 (обновлено: 10:58 13.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Донецку и населенному пункту Ясиноватая в ДНР, применив крупнокалиберные снаряды и РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в 10.00 и 10.12 (совпадает с мск). По Донецку украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, Ясиноватую обстреляли пятью ракетами из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 18:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов
 
В миреДНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала