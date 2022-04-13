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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/obstrel-1783240385.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.04.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска в 7.05 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:19
2022-04-13T07:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.05 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:19 13.04.2022 (обновлено: 07:39 13.04.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина у окна жилого дома в Ясиноватой
Женщина у окна жилого дома в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина у окна жилого дома в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.05 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
07:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за минувшие сутки обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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