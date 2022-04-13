07:19 13.04.2022 (обновлено: 07:39 13.04.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив пять ракет из "Града"
Женщина у окна жилого дома в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.05 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.