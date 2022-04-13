https://ria.ru/20220413/obstrel-1783240385.html

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 13.04.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска в 7.05 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T07:19

2022-04-13T07:19

2022-04-13T07:39

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.05 обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/lnr-1783239962.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина