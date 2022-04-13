https://ria.ru/20220413/obse-1783388971.html

Представитель США назвал исключение России из ОБСЕ маловероятным

Представитель США назвал исключение России из ОБСЕ маловероятным - РИА Новости, 13.04.2022

Представитель США назвал исключение России из ОБСЕ маловероятным

​​Исключение России из ОБСЕ из-за ситуации на Украине маловероятно, для этого нет ясной процедуры и механизма, заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:19

2022-04-13T18:19

2022-04-13T18:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_0:145:3135:1908_1920x0_80_0_0_9b7379aabacd569bb6a62ef4a704d4d4.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. ​​Исключение России из ОБСЕ из-за ситуации на Украине маловероятно, для этого нет ясной процедуры и механизма, заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер."Нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России", - сказал на брифинге представитель США при организации, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "маловероятно, что мы найдем процедурную возможность (исключить) Россию". Карпентер отметил, что в настоящее время 55 членов организации осуждают действия России, поддержку ей оказывает лишь Белоруссия.Ранее в среду БДИПЧ ОБСЕ опубликовало "Доклад о нарушениях международного, гуманитарного права и прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности на Украине с 24 февраля 2022 года".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/obse-1783121763.html

https://ria.ru/20220408/obse-1782495858.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, украина, ситуация в днр и лнр