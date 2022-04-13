18:19 13.04.2022 (обновлено: 18:30 13.04.2022)
Представитель США назвал исключение России из ОБСЕ маловероятным
Представитель США Карпентер назвал исключение России из ОБСЕ маловероятным
© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Исключение России из ОБСЕ из-за ситуации на Украине маловероятно, для этого нет ясной процедуры и механизма, заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
"Нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России", - сказал на брифинге представитель США при организации, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, "маловероятно, что мы найдем процедурную возможность (исключить) Россию". Карпентер отметил, что в настоящее время 55 членов организации осуждают действия России, поддержку ей оказывает лишь Белоруссия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.