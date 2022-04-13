Захарова заявила о русофобской атмосфере в ОБСЕ
Представитель МИД Захарова заявила о токсичной, русофобской атмосфере в ОБСЕ
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва констатирует русофобскую атмосферу в ОБСЕ, но продолжит доводить правдивую информацию о происходящем на Украине на этой площадке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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По словам Захаровой, заседание директивного органа ОБСЕ превратилось в "антироссийское шоу".
"Мы привели объективные данные, в том числе, установленные иностранными журналистами, факты ... использования ракеты "Точка-У", которая состоит на вооружение вооруженных сил Украины, а не вооруженных сил России, со стороны Запада был лишь поток бездоказательных инсинуаций, эмоций, оскорблений, криков, ругани и т.д.", - отметила дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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