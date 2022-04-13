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Захарова заявила о русофобской атмосфере в ОБСЕ - РИА Новости, 13.04.2022
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Захарова заявила о русофобской атмосфере в ОБСЕ
Захарова заявила о русофобской атмосфере в ОБСЕ - РИА Новости, 13.04.2022
Захарова заявила о русофобской атмосфере в ОБСЕ
Москва констатирует русофобскую атмосферу в ОБСЕ, но продолжит доводить правдивую информацию о происходящем на Украине на этой площадке, заявила официальный... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:15
2022-04-13T18:15
в мире
россия
донбасс
украина
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва констатирует русофобскую атмосферу в ОБСЕ, но продолжит доводить правдивую информацию о происходящем на Украине на этой площадке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В очередной раз мы вынуждены констатировать токсичную, русофобскую атмосферу в ОБСЕ, которая намеренно создается ... тем не менее, мы продолжим доводить правдивую информацию о происходящем на Украине на Венской площадке", - сказала она на брифинге.По словам Захаровой, заседание директивного органа ОБСЕ превратилось в "антироссийское шоу"."Мы привели объективные данные, в том числе, установленные иностранными журналистами, факты ... использования ракеты "Точка-У", которая состоит на вооружение вооруженных сил Украины, а не вооруженных сил России, со стороны Запада был лишь поток бездоказательных инсинуаций, эмоций, оскорблений, криков, ругани и т.д.", - отметила дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220413/obse-1783384112.html
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в мире, россия, донбасс, украина, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:15 13.04.2022
 
Захарова заявила о русофобской атмосфере в ОБСЕ

Представитель МИД Захарова заявила о токсичной, русофобской атмосфере в ОБСЕ

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва констатирует русофобскую атмосферу в ОБСЕ, но продолжит доводить правдивую информацию о происходящем на Украине на этой площадке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз мы вынуждены констатировать токсичную, русофобскую атмосферу в ОБСЕ, которая намеренно создается ... тем не менее, мы продолжим доводить правдивую информацию о происходящем на Украине на Венской площадке", - сказала она на брифинге.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 18:01
Глава ЛНР запретил работу миссии ОБСЕ
По словам Захаровой, заседание директивного органа ОБСЕ превратилось в "антироссийское шоу".
"Мы привели объективные данные, в том числе, установленные иностранными журналистами, факты ... использования ракеты "Точка-У", которая состоит на вооружение вооруженных сил Украины, а не вооруженных сил России, со стороны Запада был лишь поток бездоказательных инсинуаций, эмоций, оскорблений, криков, ругани и т.д.", - отметила дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреРоссияДонбассУкраинаОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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