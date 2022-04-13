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Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев - РИА Новости, 13.04.2022

Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T00:48

2022-04-13T00:48

2022-04-13T09:51

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев.Во вторник глава СБУ Иван Баканов заявил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, выступил с утверждением, что лидер ОПЗЖ якобы скрывался 48 дней и попытался "сбежать за границу". Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и в связи с этим предложил России обменять его на попавших в плен украинцев. "Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - добавил Зеленский.Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест.В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783228611.html

https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия