Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/obmen-1783229464.html
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев - РИА Новости, 13.04.2022
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:48
2022-04-13T09:51
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_a6c1af50f74f17af4d497cdd97cda1d0.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев.Во вторник глава СБУ Иван Баканов заявил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, выступил с утверждением, что лидер ОПЗЖ якобы скрывался 48 дней и попытался "сбежать за границу". Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и в связи с этим предложил России обменять его на попавших в плен украинцев. "Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - добавил Зеленский.Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест.В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783228611.html
https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:110:960:830_1920x0_80_0_0_677668d440f398739bd7fad0b5784e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
00:48 13.04.2022 (обновлено: 09:51 13.04.2022)
 
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев

Зеленский предложил России обменять лидера ОПЗЖ Медведчука на украинских пленных

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев.
Во вторник глава СБУ Иван Баканов заявил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять.
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
00:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов, заявил Кадыров
Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, выступил с утверждением, что лидер ОПЗЖ якобы скрывался 48 дней и попытался "сбежать за границу". Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и в связи с этим предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.
"Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - добавил Зеленский.
Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест.
В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 23:12
Кива объяснил, зачем Зеленскому нужен Медведчук
 
В миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала