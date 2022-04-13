https://ria.ru/20220413/obmen-1783229464.html
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев - РИА Новости, 13.04.2022
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:48
2022-04-13T00:48
2022-04-13T09:51
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_a6c1af50f74f17af4d497cdd97cda1d0.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев.Во вторник глава СБУ Иван Баканов заявил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять.Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, выступил с утверждением, что лидер ОПЗЖ якобы скрывался 48 дней и попытался "сбежать за границу". Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и в связи с этим предложил России обменять его на попавших в плен украинцев. "Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - добавил Зеленский.Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест.В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783228611.html
https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:110:960:830_1920x0_80_0_0_677668d440f398739bd7fad0b5784e5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
00:48 13.04.2022 (обновлено: 09:51 13.04.2022)
Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
Зеленский предложил России обменять лидера ОПЗЖ Медведчука на украинских пленных
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев.
Во вторник глава СБУ
Иван Баканов заявил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что видел сообщение, но не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, с Украины
идет очень много фейков, поэтому все нужно проверять.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, выступил с утверждением, что лидер ОПЗЖ якобы скрывался 48 дней и попытался "сбежать за границу". Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и в связи с этим предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.
"Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", - добавил Зеленский.
Осенью прошлого года Медведчуку предъявили обвинение в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву
территории Донбасса
. Тогда Медведчука отправили под домашний арест.
В марте суд разрешил арестовать политика. Его адвокат Лариса Чередниченко заявляла, что Медведчук покинул дом в Киеве, но остается в городе.