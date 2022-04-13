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Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/obmen-1783228216.html
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными - РИА Новости, 13.04.2022
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными
Донецкая народная республика пытается инициировать возобновление переговоров с Украиной по обмену пленными, но пока не слышит ответов от Киева, заявила РИА... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:16
2022-04-13T07:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика пытается инициировать возобновление переговоров с Украиной по обмену пленными, но пока не слышит ответов от Киева, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Есть пленные с обеих сторон. И мы пытаемся выходить с инициативой о запуске механизма обмена. Но Украина это игнорирует. Хотя мы посылаем абсолютно четкие месседжи, и я понимаю, что они доходят по адресу. Но, к сожалению, на данный момент от Украины мы не слышим никаких ответов. Очень надеюсь, что ситуация в скором будущем изменится и мы сможем полноценно запустить процесс обмена", - сказала Морозова.
https://ria.ru/20220412/plennye-1783227291.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
00:16 13.04.2022 (обновлено: 07:49 13.04.2022)
 
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными

Омбудсмен ДНР Морозова обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика пытается инициировать возобновление переговоров с Украиной по обмену пленными, но пока не слышит ответов от Киева, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Есть пленные с обеих сторон. И мы пытаемся выходить с инициативой о запуске механизма обмена. Но Украина это игнорирует. Хотя мы посылаем абсолютно четкие месседжи, и я понимаю, что они доходят по адресу. Но, к сожалению, на данный момент от Украины мы не слышим никаких ответов. Очень надеюсь, что ситуация в скором будущем изменится и мы сможем полноценно запустить процесс обмена", - сказала Морозова.
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