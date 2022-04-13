https://ria.ru/20220413/obmen-1783228216.html

Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными

Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными - РИА Новости, 13.04.2022

Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными

Донецкая народная республика пытается инициировать возобновление переговоров с Украиной по обмену пленными, но пока не слышит ответов от Киева, заявила РИА... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T00:16

2022-04-13T00:16

2022-04-13T07:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика пытается инициировать возобновление переговоров с Украиной по обмену пленными, но пока не слышит ответов от Киева, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Есть пленные с обеих сторон. И мы пытаемся выходить с инициативой о запуске механизма обмена. Но Украина это игнорирует. Хотя мы посылаем абсолютно четкие месседжи, и я понимаю, что они доходят по адресу. Но, к сожалению, на данный момент от Украины мы не слышим никаких ответов. Очень надеюсь, что ситуация в скором будущем изменится и мы сможем полноценно запустить процесс обмена", - сказала Морозова.

https://ria.ru/20220412/plennye-1783227291.html

украина

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика