https://ria.ru/20220413/obmen-1783228216.html
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными - РИА Новости, 13.04.2022
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными
Донецкая народная республика пытается инициировать возобновление переговоров с Украиной по обмену пленными, но пока не слышит ответов от Киева, заявила РИА... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T00:16
2022-04-13T00:16
2022-04-13T07:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Донецкая народная республика пытается инициировать возобновление переговоров с Украиной по обмену пленными, но пока не слышит ответов от Киева, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Есть пленные с обеих сторон. И мы пытаемся выходить с инициативой о запуске механизма обмена. Но Украина это игнорирует. Хотя мы посылаем абсолютно четкие месседжи, и я понимаю, что они доходят по адресу. Но, к сожалению, на данный момент от Украины мы не слышим никаких ответов. Очень надеюсь, что ситуация в скором будущем изменится и мы сможем полноценно запустить процесс обмена", - сказала Морозова.
https://ria.ru/20220412/plennye-1783227291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
00:16 13.04.2022 (обновлено: 07:49 13.04.2022)
Омбудсмен ДНР обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными
Омбудсмен ДНР Морозова обвинила Киев в игнорировании переговоров по обмену пленными