https://ria.ru/20220413/npo-1783391068.html

Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО

Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 13.04.2022

Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО

Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:33

2022-04-13T18:33

2022-04-13T18:33

в мире

россия

великобритания

королевский институт международных отношений

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на сайте ведомства."Тринадцатого апреля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The Royal Institute of International Affairs* (Chatham House*, "Королевский Институт Международных Отношений*") (Великобритания)", - говорится в сообщении.Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ от 7 апреля 2022 года.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, королевский институт международных отношений, министерство юстиции рф (минюст россии)