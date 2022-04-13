https://ria.ru/20220413/npo-1783391068.html
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 13.04.2022
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО
Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:33
2022-04-13T18:33
2022-04-13T18:33
в мире
россия
великобритания
королевский институт международных отношений
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на сайте ведомства."Тринадцатого апреля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The Royal Institute of International Affairs* (Chatham House*, "Королевский Институт Международных Отношений*") (Великобритания)", - говорится в сообщении.Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ от 7 апреля 2022 года.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, королевский институт международных отношений, министерство юстиции рф (минюст россии)
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных иностранных НПО
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на сайте ведомства.
"Тринадцатого апреля 2022 года Минюстом России
в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The Royal Institute of International Affairs* (Chatham House*, "Королевский Институт Международных Отношений*") (Великобритания
)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ от 7 апреля 2022 года.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России