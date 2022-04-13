Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/npo-1783391068.html
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 13.04.2022
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО
Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:33
2022-04-13T18:33
в мире
россия
великобритания
королевский институт международных отношений
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на сайте ведомства."Тринадцатого апреля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The Royal Institute of International Affairs* (Chatham House*, "Королевский Институт Международных Отношений*") (Великобритания)", - говорится в сообщении.Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ от 7 апреля 2022 года.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20220204/minyust-1771133519.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0442f848f7d2618546eed809a1699905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, королевский институт международных отношений, министерство юстиции рф (минюст россии)
18:33 13.04.2022
 
Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных НПО

Минюст внес английскую Chatham House* в перечень нежелательных иностранных НПО

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минюст РФ внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию Chatham House* из Англии, сообщается на сайте ведомства.
"Тринадцатого апреля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The Royal Institute of International Affairs* (Chatham House*, "Королевский Институт Международных Отношений*") (Великобритания)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ от 7 апреля 2022 года.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 18:09
Минюст включил в список нежелательных НПО WOT Foundation*
 
В миреРоссияВеликобританияКоролевский институт международных отношенийМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала