https://ria.ru/20220413/nko-1783321739.html

Минюст сократил сроки регистрации НКО

Минюст сократил сроки регистрации НКО - РИА Новости, 13.04.2022

Минюст сократил сроки регистрации НКО

Сроки регистрации в России некоммерческих организаций сокращены вдвое, а общественных и религиозных организаций - на треть, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:23

2022-04-13T14:23

2022-04-13T14:23

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сроки регистрации в России некоммерческих организаций сокращены вдвое, а общественных и религиозных организаций - на треть, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ."Государственную регистрацию некоммерческих организаций предлагается осуществлять в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения соответствующих документов, а в отношении общественных и религиозных объединений – 20 календарных дней", - говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что такая мера принимается для "минимизации последствий санкционного давления". Минюст уже направил в территориальные органы письмо о необходимости оптимизировать работу, связанную с государственной регистрацией НКО."Сокращение указанных сроков рассмотрения документов подлежит исполнению по документам, поступившим с 1 апреля", - уточняет ведомство.До этого решение о государственной регистрации НКО принималось не позднее, чем через 14 рабочих дней, общественного объединения – в течение 30 дней; религиозного объединения – в месячный срок.

https://ria.ru/20220321/nko-1779263661.html

https://ria.ru/20220306/investitsii-1776936947.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство юстиции рф (минюст россии)