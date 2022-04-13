Рейтинг@Mail.ru
Минюст сократил сроки регистрации НКО - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/nko-1783321739.html
Минюст сократил сроки регистрации НКО
Минюст сократил сроки регистрации НКО - РИА Новости, 13.04.2022
Минюст сократил сроки регистрации НКО
Сроки регистрации в России некоммерческих организаций сокращены вдвое, а общественных и религиозных организаций - на треть, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:23
2022-04-13T14:23
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сроки регистрации в России некоммерческих организаций сокращены вдвое, а общественных и религиозных организаций - на треть, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ."Государственную регистрацию некоммерческих организаций предлагается осуществлять в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения соответствующих документов, а в отношении общественных и религиозных объединений – 20 календарных дней", - говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что такая мера принимается для "минимизации последствий санкционного давления". Минюст уже направил в территориальные органы письмо о необходимости оптимизировать работу, связанную с государственной регистрацией НКО."Сокращение указанных сроков рассмотрения документов подлежит исполнению по документам, поступившим с 1 апреля", - уточняет ведомство.До этого решение о государственной регистрации НКО принималось не позднее, чем через 14 рабочих дней, общественного объединения – в течение 30 дней; религиозного объединения – в месячный срок.
https://ria.ru/20220321/nko-1779263661.html
https://ria.ru/20220306/investitsii-1776936947.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство юстиции рф (минюст россии)
14:23 13.04.2022
 
Минюст сократил сроки регистрации НКО

Минюст вдвое сократил сроки регистрации некоммерческих организаций — до семи рабочих дней

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сроки регистрации в России некоммерческих организаций сокращены вдвое, а общественных и религиозных организаций - на треть, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
"Государственную регистрацию некоммерческих организаций предлагается осуществлять в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения соответствующих документов, а в отношении общественных и религиозных объединений – 20 календарных дней", - говорится в сообщении.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 13:54
СПЧ направил в правительство предложения о поддержке социальных НКО
В министерстве пояснили, что такая мера принимается для "минимизации последствий санкционного давления". Минюст уже направил в территориальные органы письмо о необходимости оптимизировать работу, связанную с государственной регистрацией НКО.
"Сокращение указанных сроков рассмотрения документов подлежит исполнению по документам, поступившим с 1 апреля", - уточняет ведомство.
До этого решение о государственной регистрации НКО принималось не позднее, чем через 14 рабочих дней, общественного объединения – в течение 30 дней; религиозного объединения – в месячный срок.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 16:39
Путин подписал закон, расширяющий перечень активов для инвестиций в НКО
 
ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала