https://ria.ru/20220413/nikolalenivets-1783361191.html

Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги

Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги - РИА Новости, 13.04.2022

Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги

Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:58

2022-04-13T16:58

2022-04-13T16:58

туризм

туризм

калужская область

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никола-ленивец

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги."Никола-Ленивец стал островом! Такое случается раз в 20 лет, река Звизжанка разливается настолько, что затапливает дорогу. Событие уникальное, мы в шутку называем себя "островным государством", — сообщается в официальной группе парка в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что посещение арт-парка пока невозможно. Ранее местные власти сообщали, что мосты в 12 населенных пунктах и двух СНТ оказались подтоплены из-за паводка в регионе.

https://ria.ru/20220413/sochi-1783331030.html

калужская область

никола-ленивец

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

туризм, калужская область, новости - туризм, никола-ленивец