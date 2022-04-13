https://ria.ru/20220413/nikolalenivets-1783361191.html
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги - РИА Новости, 13.04.2022
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги
Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:58
2022-04-13T16:58
2022-04-13T16:58
туризм
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калужская область
новости - туризм
никола-ленивец
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги."Никола-Ленивец стал островом! Такое случается раз в 20 лет, река Звизжанка разливается настолько, что затапливает дорогу. Событие уникальное, мы в шутку называем себя "островным государством", — сообщается в официальной группе парка в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что посещение арт-парка пока невозможно. Ранее местные власти сообщали, что мосты в 12 населенных пунктах и двух СНТ оказались подтоплены из-за паводка в регионе.
https://ria.ru/20220413/sochi-1783331030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, калужская область, новости - туризм, никола-ленивец
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги
Арт-парк "Никола-Ленивец" под Калугой временно не принимает гостей из-за затопления дороги
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги.
"Никола-Ленивец стал островом! Такое случается раз в 20 лет, река Звизжанка разливается настолько, что затапливает дорогу. Событие уникальное, мы в шутку называем себя "островным государством", — сообщается в официальной группе парка в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что посещение арт-парка пока невозможно.
Ранее местные власти сообщали, что мосты в 12 населенных пунктах и двух СНТ оказались подтоплены из-за паводка в регионе.