Рейтинг@Mail.ru
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220413/nikolalenivets-1783361191.html
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги - РИА Новости, 13.04.2022
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги
Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:58
2022-04-13T16:58
туризм
туризм
калужская область
новости - туризм
никола-ленивец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155694/48/1556944834_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_470b9e8137ee96cafd168d76fba1c5fd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги."Никола-Ленивец стал островом! Такое случается раз в 20 лет, река Звизжанка разливается настолько, что затапливает дорогу. Событие уникальное, мы в шутку называем себя "островным государством", — сообщается в официальной группе парка в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что посещение арт-парка пока невозможно. Ранее местные власти сообщали, что мосты в 12 населенных пунктах и двух СНТ оказались подтоплены из-за паводка в регионе.
https://ria.ru/20220413/sochi-1783331030.html
калужская область
никола-ленивец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155694/48/1556944834_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_bbdeab457597dfc6b6d893a0702ff5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, калужская область, новости - туризм, никола-ленивец
16:58 13.04.2022
 
Парк "Никола-Ленивец" закрыли из-за затопления дороги

Арт-парк "Никола-Ленивец" под Калугой временно не принимает гостей из-за затопления дороги

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль "Архстояние-2019". День первый
Фестиваль Архстояние-2019. День первый - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Парк "Никола-Ленивец" в Калужской области временно не принимает посетителей из-за затопления дороги.
"Никола-Ленивец стал островом! Такое случается раз в 20 лет, река Звизжанка разливается настолько, что затапливает дорогу. Событие уникальное, мы в шутку называем себя "островным государством", — сообщается в официальной группе парка в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что посещение арт-парка пока невозможно.
Ранее местные власти сообщали, что мосты в 12 населенных пунктах и двух СНТ оказались подтоплены из-за паводка в регионе.
Сочи - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 15:56Туризм
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гололедицы
 
ТуризмТуризмКалужская областьНовости - ТуризмНикола-Ленивец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала