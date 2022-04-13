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Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220413/netflix-1783266412.html
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 миллионов рублей
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 13.04.2022
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 миллионов рублей
В Хамовнический суд Москвы подали коллективный иск к видеосервису Netflix за уход с рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Чернышов,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:02
2022-04-13T13:50
культура
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Хамовнический суд Москвы подали коллективный иск к видеосервису Netflix за уход с рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" (CLP).Как рассказал старший партнер бюро Константин Лукоянов, пока группа истцов состоит из 20 человек, что соответствует требованиям подачи коллективного иска. Он добавил, что сейчас в работе еще около ста заявок, присоединение истцов "продолжится даже в процессе рассмотрения иска в суде".В бюро отметили, что Netflix заключил с подписчиками публичный договор, не предусматривающий возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. Таким образом, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации и закону "О защите прав потребителей", действия сервиса напрямую нарушают права пользователей.Сумма требований включает компенсацию морального вреда и штраф в размере 50 процентов от присужденной судом суммы. Если Netflix откажется выполнять судебное решение, компании будет грозить штраф за каждый день просрочки.Комментариями стримингового сервиса РИА Новости пока не располагает.В марте Netflix приостановил работу на территории России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее стриминговый сервис отказался транслировать 20 российских телеканалов, несмотря на требование Роскомнадзора, а также приостановил российские кинопроекты. Кроме того, приложение Netflix пропало из App Store и Google Play в России.
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netflix, россия
11:02 13.04.2022 (обновлено: 13:50 13.04.2022)
 
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 миллионов рублей

Российские пользователи потребовали от Netflix 60 миллионов рублей за уход с рынка

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Хамовнический суд Москвы подали коллективный иск к видеосервису Netflix за уход с рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" (CLP).
"Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей", — заявили в пресс-службе.
Как рассказал старший партнер бюро Константин Лукоянов, пока группа истцов состоит из 20 человек, что соответствует требованиям подачи коллективного иска. Он добавил, что сейчас в работе еще около ста заявок, присоединение истцов "продолжится даже в процессе рассмотрения иска в суде".
В бюро отметили, что Netflix заключил с подписчиками публичный договор, не предусматривающий возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств. Таким образом, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации и закону "О защите прав потребителей", действия сервиса напрямую нарушают права пользователей.
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Сумма требований включает компенсацию морального вреда и штраф в размере 50 процентов от присужденной судом суммы. Если Netflix откажется выполнять судебное решение, компании будет грозить штраф за каждый день просрочки.
Комментариями стримингового сервиса РИА Новости пока не располагает.
В марте Netflix приостановил работу на территории России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее стриминговый сервис отказался транслировать 20 российских телеканалов, несмотря на требование Роскомнадзора, а также приостановил российские кинопроекты. Кроме того, приложение Netflix пропало из App Store и Google Play в России.
 
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